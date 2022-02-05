Görevde olmayan memur, engellilikten dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunabilir mi?

-Görevde olmayan 5434 sayılı Kanuna tabi engelli memurların yaşlılık aylığı

Görevde olmayan 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar engellilikten dolayı yaşlılık aylığı taleplerini, ister görevde iken ister açıkta iken yapabilmektedirler.

Görevde iken çalışma gücü kaybı nedeniyle rapor alan 5434 sayılı Kanuna tabi memur istifa ettikten sonra engellilikten dolayı aylık talebinde bulunabilir mi?

Görevde olmayan memurlar, görev öncesi ve görev sonrası ortaya çıkan engellilik durumlarından dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunabilirler. Görevde iken veya memurluktan ayrıldıktan sonra çalışmıyor iken yapılan müracaatlar da olabilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumunca 18/10/2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılmış olan değişiklikle, 5434 sayılı Kanuna tabi memurlardan görevde iken çalışma gücü kaybı nedeniyle ortaya çıkan rahatsızlıklarından dolayı daha önce aylık bağlanması şartları arasında aranılan "görevde olma şartı" kaldırılmıştır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 5434 sayılı Kanuna tabi memurları ilgilendiren Geçici 14 üncü maddesi hükmüne göre;

- 2008 yılı Ekim ayından önce 5434'e tabi olarak göreve başlayanlardan, göreve başlamadan önce en az % 40 oranında engelli olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlardan,

- En az % 40 oranında doğuştan engelli olduklarını belgeleyenlerden,

aylık talep tarihinde memur kapsamında sigortalı olanlara; en az 5400 gün SGK primleri yatırılmış hizmetleri olması şartıyla istekleri durumunda yaşlılık aylığı bağlanmaktadır. Ancak, görevde iken çalışma gücü kayıp oranlarının ortaya çıkması halinde de, çalışma gücü kayıp oranı;

Yüzde 50 ila %59 arasında olanlar için en az 5760,

Yüzde 40 ila %49 arasında olanlar için de en az 6480,

gün SGK primleri ödenmiş hizmetleri olması kaydıyla, 5434 hükümlerine göre aylık bağlanmaktadır. Ayrıca, belirttiğimiz gibi 18/10/2021 tarihindeki yapılan değişiklik ile bu şekilde aylık bağlanmasında, kişilerden aylık talep tarihinde memur statüsünde sigortalı olma şartı aranmamaktadır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği hükmü;

"5434 sayılı Kanuna tabi özürlülere ilişkin hükümler

GEÇİCİ MADDE 14 - (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az %40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az %40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlara; en az 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde bu madde hükümleri esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) Yüzde 50 ila %59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,

b) Yüzde 40 ila %49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480,

gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla, haklarında, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. (Ek cümle:RG-18/8/2021-31572) Bu şekilde aylık bağlanacak sigortalıların, aylık talep tarihinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olmaları şartı aranmaz."