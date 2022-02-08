Memuriyetten önce işçi olarak çalışan kişinin emeklilik tarihi öne çekilir mi?

Memurlar için emeklilik yaşının hesabında 23/05/2002 tarihindeki toplam hizmet süresi esas alınır, sigortalı işe giriş tarihi belirleyici olmaz.

07.12.1998 ilk SSK başlangıcım ve 512 gün sigortalı hizmetim var. 2000-2001 arası 18 ay askerliği borçlanmadım. 01.09.2003 uzman çavuşluğa giriş 2 yıl 10 ay yıpranma kazandım. ardından 01. 06.2015'te memur oldum ve halen devam ediyorum. Ben de EYT'li oluyor muyum? Memuriyet öncesi SSK hizmeti memurluk ilk işe giriş tarihini öne çeker mi? Ne zaman ve kaç yaşında emekli olurum?

Memurların emeklilik hesabı mutlaka hizmet ve yaş olarak şartların yerine getirilmesine bağlıdır. 5434 sayılı Kanuna tabi memurların emeklilik yaş gruplarında özellikle 23/05/2002 tarihinin büyük önemi olur ve bu tarihe kadar olan toplam hizmetler (işçi, esnaf, memur, bu tarihten önce geçmiş olan ve bu tarihten sonra borçlanılan askerlik vb. gibi hizmetler, yıpranma payları) memurun emeklilik yaş grubunu belirler.

Yani, memurun ilk çalışmaya başladığı tarih esas alınmaz, 23/05/2002 tarihine kadar olan toplam hizmet süresi esas alınır. 5434 sayılı Kanuna tabi memurların emeklilik yaş hesaplamasında önemli iki tarih bulunmaktadır.

Birincisi 8 Eylül 1999 tarihi, ikincisi 23/05/2002 tarihidir.

8 Eylül 1999 tarihinden önce hiçbir statüde çalışması olmayıp, bu tarihten sonra göreve giren memurlardan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaş grubuna dahil olurlar ve her ikisinin de emeklilik hizmet süresinin 25 yıl olması gereklidir.

ANCAK, 8 Eylül 1999 tarihinden önce herhangi bir statüde (işçi, esnaf, memur) çalışmış olanlardan 23/05/2002 tarihine kadar olan süre içerisinde en az 3 yıl hizmetleri bulunuyorsa, bu durumdakiler kademeli yaş grubuna dahil olurlar. Kadın memurlar 20 yıl hizmet, erkek memurlarda 25 yıl hizmete tabi olurlar.

Yıpranma payları memurun tabi olduğu emeklilik yaş grubundan indirilir, böylece daha erken emekli olmaya katkı sağlar.

Memurların emeklilik yaş hesaplamasında ilk işe giriş tarihi esas alınmaz; Bu şekildeki işlem, işçi statüsünde olanların kademeli yaş gruplarının belirlenmesinde kullanılır, yani 506 sayılı Kanun geçici madde 81 hükmüne göre yaş gruplarının belirlenmesinde sigortalı olarak ilk işe giriş tarihine bakılmaktadır (staj sigortalılığı hariç).

Memurlarda ise belirttiğimiz üzere, 23/05/2002 tarihindeki toplam hizmet süresi uygulanır. Yani, 1989 yılında 1 ay sigortalı hizmeti 1992 yılında da 20 ay askerlik hizmeti varsa, 1997 yılında yine 1 yıl sigortalı hizmeti varsa ve 1998 yılında da memurluğa başlamışsa; Bu kişinin 23/05/2002 tarihindeki hizmet toplamında sigortalı süresi, borçlanırsa askerlik süresi ve 1998 yılı ile 23/05/2002 tarihi arasındaki memurluk hizmeti toplamı bu kişinin emeklilik yaş grubunu belirler.

Bu bağlamda, verdiğiniz bilgilere göre emeklilik yaş şartını 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte yerine getirmiş olacaksınız. Bu tarihten de uzman erbaşlıkta kazandığınız 2 yıl 10 ay süre ayrıca indirilmesi gerekir ve bu tarih sizin emeklilik yaşınızı tamamlayacağınız tarih olur ve bu tarih itibariyle de 25 hizmet yılınız (borçlandığınız süre, sigortalı süre, yıpranma süreniz ve uzman erbaşlık ve memurluktaki süreleriniz toplamı) tamam ise emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.