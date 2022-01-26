Kar nedeniyle çöken çatının altında kalan kız öldü, babası yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kar nedeniyle ahırın çatısının çökmesi sonucu 15 yaşındaki kız öldü, babası yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ocak 2022 14:48
Çakırhöyük beldesinde Ramazan Çolak'a ait ahırın çatısı yoğun kar yağışının ardından çöktü.
Çolak ailesinin yakınları, AFAD ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, vatandaşların da desteğiyle Ramazan Çolak ile kızı Aysel Gizem Çolak'ı (15) enkaz altından çıkardı.
Babası ile Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aysel Gizem Çolak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.