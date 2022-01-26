Niğde'de tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 2'si çocuk 3 kişi öldü
Niğde'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ocak 2022 15:01
Alınan bilgiye göre, F.K. idaresindeki 33 BNP 75 plakalı tır, Niğde-Ankara Otoyolu güney gişeleri civarında, aynı yönde seyreden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 51 ABN 608 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, minibüste bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız