Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen yağışların bu akşam ve gece saatlerinden itibaren Muş ve Bitlis çevreleri ile Van'ın güneyinde kuvvetli kar (10-20 santimetre), Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli ve yoğun kar şeklindeki yağışlarının yarın akşam ve gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Buzlanma, don olayı, kar örtüsünün fazla olduğu yerler ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.