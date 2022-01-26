AK Parti Grup Başkanvekili Turan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi
"Dünya şehri diye bir İstanbul'umuz var. Haberlerde izlediniz. Mega kent oldu mega köy. Yazık değil mi. 3 gün önce afet var uyarısı yapıldı. Buna rağmen Sayın Başkan'ı balıkçıda gördük. 'Karda tuz, rakıda buz.' Böyle hayat mı olur? Dert varsa bu derdi beraber yaşayacağız"- "Bakınız kimin ne yediğiyle işimiz yok ama İstanbullu kar altındayken bir balıkçıda ve İngiliz Büyükelçisi ile 3 saat ne görüştüğünü o Başkan kamuoyuna açıklamak zorunda. Her zaman balık ye ama o şartlarda İngiliz Büyükelçisiyle 3 saat o toplantının ne olduğunu açıklamak zorundasın"
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, kar yağışı sırasında Sarıyer'de bir balıkçıda yemek yediği iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek "3 gün önce afet var uyarısı yapıldı. Buna rağmen Sayın Başkan'ı balıkçıda gördük. 'Karda tuz, rakıda buz.' Böyle hayat mı olur? Dert varsa bu derdi beraber yaşayacağız." dedi.
Turan, Çanakkale'deki ziyaretleri kapsamında Çan ilçesine geldi. Burada bir restoranın açılış törenine katılan Bülent Turan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki kar yağışı sırasında Sarıyer'de bir balıkçıda yemek yerken çekilen görüntüleri üzerinden eleştirdi. Görüntülere tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, şöyle konuştu:
"Dünya şehri diye bir İstanbul'umuz var. Haberlerde izlediniz. Mega kent oldu mega köy. Yazık değil mi? 3 gün önce afet var uyarısı yapıldı. Buna rağmen Sayın Başkan'ı balıkçıda gördük. 'Karda tuz, rakıda buz.' Böyle hayat mı olur? Dert varsa bu derdi beraber yaşayacağız. Bakınız kimin ne yediğiyle işimiz yok ama İstanbullu kar altındayken bir balıkçıda ve İngiliz Büyükelçisi ile 3 saat ne görüştüğünü o Başkan kamuoyuna açıklamak zorunda. Her zaman balık ye ama o şartlarda İngiliz Büyükelçisiyle 3 saat o toplantının ne olduğunu açıklamak zorundasın."
Burada ikili bir görüşme olduğunu, İmamoğlu'nun burada yemek yemediğini söylediğini hatırlatan Turan, şöyle devam etti: