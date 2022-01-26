İcra yoluyla borçluya satışta, 2 aydır yönetmelik bekleniyor

5. yargı reformu paketinde yer alan önemli düzenlemelerden birisi de icra yoluyla satışlarda borçluya da satın alma imkanı tanınmasıydı. Pakette yer alan düzenleme 7343 sayılı Kanun olarak 30 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

7343 sayılı Kanunun ile mevzuatımıza eklenen 111/a maddesi şu şekildedir:

"Borçlu, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde haczedilen malının rızaen satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilir. Kıymet takdiri yapılmadığı durumlarda borçlu da kıymet takdiri yapılmasını isteyebilir. İcra müdürü, kıymet takdirinin kesinleşmesinden sonra cebri satış işlemlerini durdurarak borçluya on beş günlük süre verir. Borçluya verilen sürenin başlangıcından üçüncü fıkra uyarınca verilen icra mahkemesinin kararına kadar geçen sürede alacaklı bakımından satış isteme süresi işlemez.

Rızai satışta bedel, malın muhammen kıymetinin yüzde doksanına karşılık gelen miktarı ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak bu aşamaya kadar bu mahcuz için yapılan takip masrafları toplamından az olamaz.