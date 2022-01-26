Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan kamu işçisine ilave zam açıklaması
"Kamu işçilerine ek zam yapılması talebimizin Hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu bir müjdeyle sonuçlanacağına inanıyoruz"
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kamu işçilerine ek zam yapılması talebimizin hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu bir müjdeyle sonuçlanacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Arslan, yazılı açıklamasında, 2021-2022 yıllarını kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 11 Ağustos 2021'de imzalandığını anımsatarak, 2022'nin ilk ve ikinci 6 ayı için belirtilen zam oranlarının enflasyon rakamlarına endekslendiğini ve bu çerçevede işçilerin hak kaybının önüne geçildiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Ocak'ta memur ve memur emeklisine yüzde 2,5'luk ilave zammın açıklandığını anımsatan Arslan, şunları kaydetti:
"Hak-İş olarak, memurlara uygulandığı gibi kamu işçileri içinde 6 aylık enflasyona ilaveten TİS'teki yüzde 5 zam ile ilave zamların uygulanması talebimizi memur zamları açıklamasının ertesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin ile yaptığımız görüşmede dile getirdik. Hak-İş olarak, öncülük ettiğimiz bu talebimize ilişkin Bakanımız ve hükümetimizin olumlu yaklaşımından memnuniyet duyuyoruz."