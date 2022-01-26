Memur emeklisinin ek zammı yarın yatıyor! İşte yeni emekli memur maaşları

Memur emeklileri her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alıyor. Bu ay enflasyon verileri beklendiğinden, maaşlar ek zamsız olarak yatırıldı. Yüzde 30.95 zamla oluşan farkı, memur emeklileri 27 Ocak'ta alacak. Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, dul veya yetim aylığı alan 2 milyon 386 bin kişi, aylıklarında oluşan fark tutarlarını bu tarihte hesaplarında görecek.

3 AYLIK ALAN DA VAR



Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; aylıklarını her ay alanlara Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, 3'er aylıklar halinde alanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi. Toplam 3 milyar 648 milyon lira fark ödemesi yapılacak.

EN AZ 4.289 TL MAAŞ



Sabah'tan Faruk Erdem'in aktardığına göre, yüzde 30.95'lik Ocak zammı en düşük memur emeklisi maaşını 3 bin 275 lira 90 kuruştan 4 bin 289 lira 79 kuruşa yükseltti. En düşük maaşta bin 13 lira 89 kuruşluk artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az bin 13 lira 89 kuruş zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam fark alacak emekliye ise en az 3 bin 41 lira 67 kuruş ödeme yapılacak.