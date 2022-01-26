Adıyaman'da kurs, kreş ve rehabilitasyon merkezlerine kar tatili

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları ve çeşitli kurslar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreşler yarın ve ertesi gün tatil edildi.

Kamu kurumlarında görevli engelli ile hamile personel ise söz konusu günlerde idari izinli sayılacak.