Kar leoparı koronavirüsten öldü
Polonya'daki Varşova Hayvanat Bahçesi sakinlerinden kar leoparı Ayana, COVID-19 sonrası ortaya çıkan komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 26 Ocak 2022 16:43
Hayvanat bahçesi yetkilileri, Kasım ayı sonunda solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren 7 yaşındaki kar leoparına yapılan COVID-19 testinin negatif çıktığını belirtti.
Leopara bir kez de antikor testi yaptıklarını söyleyen yetkililer, birlikte kar leoparının COVID-19'a yakalandığını açıkladı.
Solunum probleminin gittikçe kötüleşmesinin ardından farklı alanlardan uzman veteriner hekimler tarafından tedavisine devam edilen kar leoparı, 2 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Ayana'nın ölüm nedeni COVID-19 sonrası görülen komplikasyonlardan biri olan kalp ve solunum yetmezliği olarak açıklandı.