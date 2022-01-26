Fatih Portakal'dan İmamoğlu'na yemek tepkisi!
İstanbul, 2 gün önce yoğun kar yağışına esir olurken, ulaşım kilitlendi, vatandaşlar saatlerce yollarda mahsur kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu sıralarda Sarıyer'de bir balıkçıda yemek yerken çekilen görüntüleri ise tartışma konusu oldu. İmamoğlu 'Bir saatlik yemek molamın neden gündem olduğu malümdur' mesajını paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Ocak 2022 17:17
İmamoğlu'na bir tepki de gazeteci arkadaşı Fatih Portakal'dan geldi
Fatih Portakal twitter hesabından: Ekrem İmamoğlu anormal günde yemeğe gitmiş. Gidin tabi ki, ama ekipleriniz mücadele ederken, insanlar zorlukları aşmaya çalışırken değil. O gün değil. Öngörüsüzlük... İfadelerini kullandı
İşte Fatih Portakal'ın o paylaşımıMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız