Kılıçdaroğlu paylaştı! Erdoğan'ın canlı yayına çıkacağı saatte açıklama yapacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu twitter hesabından takipçilerine 'Önemli konu hakkında size bir bilgi'vereceğim çağrısında bulundu
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Ocak 2022 19:10
"BURADA BULUŞMAK ÜZERE"
Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Sevgili Halkım, bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA AYNI SAATTE CANLI YAYINA ÇIKACAK
Kılıçdaroğlu'nın işaret ettiği saat 22.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV özel yayınında Seda Öğretir, Nazlı Çelik, Ahmed Arpat ve Hasan Basri Yalçın'ın sorularını yanıtlayacak. İki açıklamanın aynı saate denk gelmesi dikkat çekti.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız