Kar nedeniyle iptal edilen uçak ve otel ödemeleri geri alınabilir mi?
Olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde hava, deniz ve kara ulaşımı aksadı. Vatandaşlar otel ve tatil rezervasyonunu iptal etti. Peki uçak ve otel ödemeleri geri alınabilir mi?
Kaynak : TRT
Eklenme : 26 Ocak 2022 17:49
İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle 1000'i aşkın uçak seferi iptal edildi.
Birçok yolcu, rezervasyon yaptırdığı otellere gidemedi.
Peki yolcuların ertelenen veya iptal edilen uçak seferleri için geri ödeme almaları mümkün mü?
İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği (İSAD) Başkanı Turusan Bağcı konuyla ilgili şunları aktardı: