İtfaiye aracına çarpan yabancı uyruklu sınır dışı edilecek
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde itfaiye aracına çarpan yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü yaralandı. Ehliyet ve pasaportu bulunmayan yaralı şahsın sınır dışı edileceği öğrenildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 26 Ocak 2022 17:54
Hatip Mahallesi istikametinden Santral ışıklar istikametine seyreden Pakistan
uyruklu O.A. idaresindeki plakasız motosiklet, aynı yönden seyreden itfaiye
aracına yandan çarptı.
Kaza sonrası motosikletten savrulan yabancı uyruklu sürücü yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan O.A. tedavi edildi. Trafik tescil kaydı bulunmadığı ortaya çıkan motosiklet, asayiş ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak, otoparka konuldu.
Hiçbir belgesi yok
Öte yandan, hiçbir belgesi bulunmayan motosiklet sürücüsü O.A.'nın yurda yasa
dışı yollardan girdiği ve sınır dışı edileceği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.