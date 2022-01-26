Üç ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kar yağışı beklendiği belirtilerek, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin, 27-28 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Malatya'da hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu çalışanlarına idari izin

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve hava sıcaklığındaki azalma sebebiyle yollarda oluşan buzlanmaya bağlı ulaşımda karşılaşılan olumsuzluklar sebebiyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun bazı kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı (kanser, KOAH, kalp ve böbrek yetmezliği, organ nakli ve organ yetmezliği, serebrovasküler gibi kronik rahatsızlığı bulunanlar) olan memur ve diğer kamu görevlilerinin 27-28 Ocak 2022 tarihlerinde izinli sayılmasına karar verilmiştir."

Adana'nın Aladağ ilçesinde hamile ve engelli kamu çalışanlarına 1 gün idari izin verildi

Adana'nın Aladağ ilçesinde, kamuda çalışan hamile ve engelli personele kar yağışı nedeniyle yarın idari izin verildiği bildirildi.

Aladağ Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu nedenle 27 Ocak Perşembe günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." denildi.