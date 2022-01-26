Üç ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin
Adana, Malatya ve Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele iki gün izin verildi.
Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kar yağışı beklendiği belirtilerek, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin, 27-28 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Malatya'da hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu çalışanlarına idari izin
Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve hava sıcaklığındaki azalma sebebiyle yollarda oluşan buzlanmaya bağlı ulaşımda karşılaşılan olumsuzluklar sebebiyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun bazı kararlar aldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: