Buzlanan yolda kayan aracını, inip durdurmaya çalıştı

Kaza, pazartesi günü saat 14.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Kar yağışı sonrası buz tutan yolda yokuş yukarı çıkan 16 LUD 67 plakalı hafif ticari araç, kaymaya başladı. İnen sürücü, aracı durdurmak için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada kucağındaki bebekle yol üzerinde bulunan kadın ise son anda kaçarak aracın altında kalmaktan kurtuldu. Sürücüsünün durdurmayı başaramadığı araç, bir evin bahçe kısmına düştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, başka kazalar yaşanması ihtimali üzerine sokağa giriş ve çıkışları kapatarak önlem aldı. Yol temizlenip araç çekiciyle çıkarıldıktan sonra sokak yeniden trafiğe açıldı.

Bu arada kaza, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın yokuş aşağı kaydığı, sürücünün inip durdurmaya çalıştığı, çevredekilerin ise yol kenarına kaçtığı görüldü.