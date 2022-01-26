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Kar yığınını taşıyamayan tente mühendisin üstüne çöktü

Samsun'da dinlenme tesislerinde kar yığınını taşıyamayan tente çöktü. Kar yığını ve tentenin altında kalan mühendis yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 26 Ocak 2022 19:30
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Kar yığınını taşıyamayan tente mühendisin üstüne çöktü

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir dinlenme tesisinde bulunan demir profilli tente kar yığınını taşıyamayarak çöktü. Olayda, molaya giren otobüsün yolcusu mühendis kar yığını ve çöken tentenin altında kalarak yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı, bölgeye sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay sonrası Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri çöken tentenin etrafını temizledi. Olay yeri inceleme çalışmalarını tamamlayan polis, işletme yetkililerini kar kütlelerine karşı dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu.

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