Avukatın fotoğrafını montajladı, paylaşıp tehdit etti, sonra öldürüldü

Olay, Dörtyol ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Altuğ, ilk önce sosyal medya hesabından kuzeniyle avukat S.S.'nin ilişki yaşadığını öne süren paylaşımlarda bulundu. S.S.'nin ağabeyi T.S., araya girip Altuğ ile kardeşini barıştırmasının ardından bir süre sonra tarafların arası yeniden bozuldu. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Gökhan Altuğ, olayın yaşandığı günün öncesinde gece saatlerinde avukat S.S.'nin yüzünü, iç çamaşırlı kadın vücuduna montajladığı fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Paylaştığı fotoğraflarda S.S.'nin avukatlık bürosunun girişindeki kapı zili ile tabelaların fotoğrafına, avukat ile ağabeyi hakkında tehditler içeren mesajlara yer verdi. Gökhan Altuğ, olayın sabahı önce S.S.'nin evine ve avukatlık ofisine gitti. Burada avukata ulaşamadı. Avukatlık bürosunun yakınlarında beklediği sırada, aracıyla yoldan geçen T.S.'yi gördü. Kendisini durdurmaya çalışan Altuğ'u gören T.S. kullandığı otomobili ile Gökhan Altuğ'a çarptı. Aracını durdurup inen T.S. yanında bulunan silahını çekip, çarpmanın etkisiyle savrulup bir iş yerine düşen Altuğ'a ateş etti. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan Altuğ doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşanan olayın ardından T.S. emniyet ekiplerine teslim oldu. Olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.