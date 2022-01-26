İstanbul'da karla mücadelede 17 bin 894 personel görev aldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kenti etkisi altına alan karla mücadelede 5 bin 190 araç ile 17 bin 894 personelin görev aldığını ve mahsur kalan 8 bin 261 kişiye konaklama hizmeti verildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ocak 2022 20:35
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
"İstanbul'da karla mücadelede 5 bin 190 araç ve 17 bin 894 personel görev aldı. Yolda mahsur kalan 8 bin 261 vatandaşımıza konaklama hizmeti verildi. 377 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Gece-gündüz fedakarca çalışan bütün ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız