Galatasaray'da bir futbolcunun testi pozitif çıktı
Galatasaray'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif olduğu duyuruldu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ocak 2022 21:04
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için yapılan Kovid-19 testlerinin ardından bir futbolcunun yanı sıra bir çalışanın da test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
Testi pozitif çıkan futbolcunun semptomu olmadığı ve bu oyuncunun karantina süresinin dolmasının ardından takıma katılacağı kaydedildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız