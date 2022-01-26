Meral Akşener koronavirüse yakalandı

Uzman öğretmenlik sınavından tezsiz yüksek lisans yapanlar muaf olur mu?

Eski kanunda "Alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış öğretmenlerden uzman öğretmenlik, doktora öğrenimini tamamlamış olan öğretmenlerden ise başöğretmenlik için sınav şartı aranmaz." şartları var iken çıkacak olan yeni kanundaki şartlar nedir?