İstanbul'da motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürüyor
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, buzlanma ve kar temizleme çalışmaları nedeniyle kentte motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının sürdüğünü bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ocak 2022 21:45
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
"Kıymetli İstanbullular, özellikle ara sokaklarda buzlanma ve kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız