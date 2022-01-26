Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezen Aksu açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Benim Çamlıca Camii'ndeki sözlerimin muhattabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir, eyvallah. Diğer taraftan ben ülkenin Cumhurbaşkanı olarak insanımızın hangi inançtan olursa olsun dini değerlerine yani kutsalına laf edilmesine müsaade etmem. Özgürlük kusatllara kötü sıfatlar yakıştırmak değildir.' dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Ocak 2022 23:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ve Star TV ortak yayınında Ahmed Arpat, Seda Öğretir, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik ve Akademisyen Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın'ın sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
SEZEN AKSU'NUN TARTIŞILAN ŞARKISI
Benim Çamlıca Camii'ndeki sözlerimin muhattabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir, eyvallah. Diğer taraftan ben ülkenin Cumhurbaşkanı olarak insanımızın hangi inançtan olursa olsun dini değerlerine yani kutsalına laf edilmesine müsaade etmem.