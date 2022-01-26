Erdoğan: Kamu işçi maaşlarına yüzde 2,5 ek zam yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İşçililerimiz toplu sözleşmede aldıkları zammın üstüne ortadaki çıkan enflasyon zammı zaten eklenecekti. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde iki buçukluk bir artış daha ilave ediyoruz.' dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Ocak 2022 23:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ve Star TV ortak yayınında Ahmed Arpat, Seda Öğretir, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik ve Akademisyen Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın'ın sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
KAMU İŞÇİ MAAŞLARINA EK ZAM
Şimdi burada bir müjde de işçilerimizin toplu sözleşmelerde aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir.
Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde 2,5'luk bir ilave artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz.