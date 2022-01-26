Erdoğan: Kamu işçi maaşlarına yüzde 2,5 ek zam yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ve Star TV ortak yayınında Ahmed Arpat, Seda Öğretir, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik ve Akademisyen Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın'ın sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

KAMU İŞÇİ MAAŞLARINA EK ZAM

Şimdi burada bir müjde de işçilerimizin toplu sözleşmelerde aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir.

Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde 2,5'luk bir ilave artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz.

Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır. Özel sektörün de kendi çalışanları için benzer bir iyileştirmeye gideceğine inanıyorum. Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız