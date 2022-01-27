27 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda konuşacak.

(Ankara/12.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kaya Palazzo Hotel Belek'te düzenlenecek Türkiye Özel Okullar Derneği Geleneksel Eğitim Sempozyumu'na katılacak.

(Antalya/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afganistan İnsani Yardım Treni Uğurlama Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-I'in tanıtımı amacıyla bankanın idare merkezinde düzenlenecek bilgilendirme toplantısında sunum yapacak.