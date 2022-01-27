Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu İstanbul'da silahla vurularak hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ocak 2022 07:42
Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden ve Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de silahlı saldırıya uğradı.
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?