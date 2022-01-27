TUSAŞ dünyanın en büyük 3D yazıcısını satın aldı
ABD merkezli Sciaky şirketi, TUSAŞ'ın dünyanın en büyük metal elektron ışınlı 3 boyutlu yazıcısı EBAM 300 serisini sipariş ettiğini açıkladı. Metal yazıcı, 6 metre uzunluğundaki titanyum hava aracı parçalarını 3D olarak basabilecek. 3D Yazıcı, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'nde kullanılmak üzere tedarik edildi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Dünyanın en büyük Metal Elektron Işınlı 3 Boyutlu (3D) Yazıcısı EBAM 300 Serisi'ni satın aldı.
ABD merkezli Sciaky şirketi internet, TUSAŞ'ın dünyanın en büyük metal elektron ışınlı 3 boyutlu yazıcısını sipariş ettiğini açıkladı.
Sciaky şirketinin internet sitesinde duyurulan gelişmeye göre dünyanın en büyük 3D yazısıcı, 6 metre uzunluğundaki titanyum hava aracı parçalarını 3D olarak basabiliyor. 3D Yazıcı, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'nde kullanılmak üzere tedarik edildi.
TAI ve Sciaky arasındaki sözleşme, TAI'nin EBAM makinesini ve teknolojisini kullanımını optimize etmeyi amaçlayan bir dizi proje üzerinde iş birliğini de içeriyor.
TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine kurulacak olan 3D yazıcı; 6 metre uzunluğa, 2 metre genişliğe ve 1.8 metre yüksekliğe kadar parça basabilecek.