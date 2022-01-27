OSB'lerde kademeli kesinti: Kayıpları hafta sonu telafi ederiz

Piyasalar TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısına odaklandı
Piyasalar TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısına odaklandı
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Ocak enflasyonunda ibre %13.5-15.5 arasını gösteriyor
Ocak enflasyonunda ibre %13.5-15.5 arasını gösteriyor
Simit önce 4 TL, sonra 5 TL olacak
Simit önce 4 TL, sonra 5 TL olacak
Erdoğan başkanlığında toplanıyor: MGK'nın gündemi dış güvenlik
Erdoğan başkanlığında toplanıyor: MGK'nın gündemi dış güvenlik
2 Kamu kurumu 52 personel almak için ilana çıktı
2 Kamu kurumu 52 personel almak için ilana çıktı
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Memur ve işçi ücretlerinde istisnaları açıklayan G.V. Tebliği yayımlandı
Memur ve işçi ücretlerinde istisnaları açıklayan G.V. Tebliği yayımlandı
TOGG seri üretime ne zaman geçecek?
TOGG seri üretime ne zaman geçecek?
Erdoğan: Kamu işçi maaşlarına yüzde 2,5 ek zam yapılacak
Erdoğan: Kamu işçi maaşlarına yüzde 2,5 ek zam yapılacak
BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Gaz arzı sorunsuz devam ediyor
BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Gaz arzı sorunsuz devam ediyor
Erdoğan'dan İmamoğlu'nun 'Engelleniyoruz' sözlerine yanıt
Erdoğan'dan İmamoğlu'nun 'Engelleniyoruz' sözlerine yanıt
FED faiz kararını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı
Beş ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verildi
Beş ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verildi
Şehir hastanesinde görevli patolog Prof. Kurt, koronadan vefat etti
Şehir hastanesinde görevli patolog Prof. Kurt, koronadan vefat etti
İlker Aycı THY'deki görevinden istifa etti
İlker Aycı THY'deki görevinden istifa etti
Meral Akşener koronavirüse yakalandı
Meral Akşener koronavirüse yakalandı
İran vanaları kapatmıştı, Azerbaycan ilave doğal gaz tedarik ediyor
İran vanaları kapatmıştı, Azerbaycan ilave doğal gaz tedarik ediyor
Yatağında ölü bulunan Gamze'nin anne ve babası tutuklandı
Yatağında ölü bulunan Gamze'nin anne ve babası tutuklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
TÜİK'ten ENAG yöneticisi Veysel Ulusoy'a suç duyurusu
TÜİK'ten ENAG yöneticisi Veysel Ulusoy'a suç duyurusu
Sağlık personeli 79 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıdı
Sağlık personeli 79 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıdı
Kar nedeniyle iptal edilen uçak ve otel ödemeleri geri alınabilir mi?
Kar nedeniyle iptal edilen uçak ve otel ödemeleri geri alınabilir mi?
İstanbul'un dibindeki şehir kara hasret! Şehre gram kar düşmedi
İstanbul'un dibindeki şehir kara hasret! Şehre gram kar düşmedi
Memur emeklisinin ek zammı yarın yatıyor! İşte yeni emekli memur maaşları
Memur emeklisinin ek zammı yarın yatıyor! İşte yeni emekli memur maaşları
İcra yoluyla borçluya satışta, 2 aydır yönetmelik bekleniyor
İcra yoluyla borçluya satışta, 2 aydır yönetmelik bekleniyor
Kar İstanbul'da halleri de vurdu: Sebze ve meyvelerin yarısı dondu
Kar İstanbul'da halleri de vurdu: Sebze ve meyvelerin yarısı dondu
Taziye evinde silahlı çatışma: Başhekim dahil 3 kişi yaralandı
Taziye evinde silahlı çatışma: Başhekim dahil 3 kişi yaralandı
Vali uyarmıştı, araçlar çekilmeye başlandı
Vali uyarmıştı, araçlar çekilmeye başlandı
Tesla'nın Türkiye'de hızlı şarj merkezi kuracağı iller belli oldu
Tesla'nın Türkiye'de hızlı şarj merkezi kuracağı iller belli oldu
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Ana sayfaHaberler Ekonomi

OSB'lerde kademeli kesinti: Kayıpları hafta sonu telafi ederiz

OSB'lerde yüzde 40 doğal gaz kısıtlaması ve üç gün planlanan elektrik kesintileri için her şehirde farklı bir yol haritası oluşturuldu. Sanayiciler, üretim kaybını hafta sonları da çalışarak telafi edilebileceklerini belirtiyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 27 Ocak 2022 07:30
Yazdır
OSB'lerde kademeli kesinti: Kayıpları hafta sonu telafi ederiz

İran'ın 'tekniz arıza' gerekçesiyle Türkiye'ye gaz akışını 10 gün süreyle kesmesi nedeniyle Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) yüzde 40 doğal gaz kısıtlaması ve planlı elektrik kesintileri uygulanıyor.

İlaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri sektörlerinin kısıtlamalardan muaf tutulurken, Türkiye genelindeki kesintileri OSB'ler kendi yol haritasına göre planlıyor. Her şehirde üreticinin talebi doğrultusunda tarihleri farklılık gösteren kesintilere karşın, sanayiciler üç günlük kaybın, hafta sonları çalışılarak kısa sürede telafi edilebileceğini dile getiriyor.

İSTANBUL'DA KADEMELİ ÜRETİM

İstanbul Organize Sanayi Bölgesi'nde (İOSB) elektrik tüketimi yüzde 50 ile sınırlandırılırken, üretim de iki farklı periyotta gerçekleştiriliyor. 24-26 Ocak tarihleri arısında uygulanan 07.00-13.00 arası ve 13.00-19.00 arası kademeli üretimin ardından bugün tam kapasiteyle üretime devam edilecek.

Yarın yine 07.00-13.00 arası ve 13.00-19.00 arası kademeli üretim uygulaması devreye alınacak. İOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keskin, "Arıza telafi edilene kadar bizler bunu en iyi şekilde geçirmeye çalışacağız. Sanayicilerimizin zararlarıyla alakalı ise üreticilerimiz bizlere raporlar iletecekler ve bizler de bunları yetkili makamlara taşıyacağız" dedi. Keskin, "Bize gelen talimatlar doğrultusunda çalışma yaptık. Yapılan çalışmada öncelikli olanlara baktık ve iki periyoda ayırdık. Birinci periyodu sabah 07.00, öğlen 13.00, ikinci periyodu ise öğlen 13.00, akşam 19.00 olarak ayarladık. Böylelikle kademeli bir şekilde üretimi sürdüreceğiz" dedi.

ANTALYA, ANKARA, İZMİR VE SAKARYA'NIN DURUMU

Antalya OSB'de 24 Ocak tarihinde 24 saatlik elektrik kesintisi uygulanırken, 27 ve 28 Ocak tarihlerinde ise 48 saatlik kesinti planlandı. Bu süre zarfında toplam kapasitenin yüzde 25'lik bölümüne denk gelen 20 megavatlık elektrik akışı sağlanacak.

Ankara OSTİM OSB Müdürlüğü ise, süreci sanayicilerle istişare ederek hazırladığı bölgesel ve 24 saate yayılan kesinti planlamasıyla yönetiyor. Planlama kapsamında OSB'de kesinti sadece saat 08.00-18.00 arasında uygulanıyor. Kamuya hizmet veren kritik noktalar ise kesinti programına dahil edilmiyor. İzmir'de 25 ve 26 Ocak'ta 48 saatlik elektrik kesintisi yaşanırken, 28 Ocak'ta da 24 saatlik bir kesinti daha yapılacak. Sakarya'da ise 25-26 Ocak tarihlerinde 48 saat, 28 Ocak tarihinde ise 24 saat elektriklerin kesileceği ve bu süre zarfında üretimin yapılmaması gerektiği ifade edildi.

DENİZLİ'DE 185 FİRMA KESİNTİYE KATILIYOR

Özellikle tekstil firmalarının yoğunlukta olduğu Denizli'de üretimin üç günlüğüne durdurulmasına karar verildi. Kısıtlamaya Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 185 firmanın tamamı katılacak. Kesinti 26,27 ve 28 Ocak tarihlerinde uygulanacak. Cuma gecesi 00.00'dan itibaren tezgahlar yeniden çalışacak.

İhtiyaca göre planlama yapıldı

  • Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Türkiye genelindeki tüm OSB'lerde yaşanan enerji kısıtlamasının üretime darbe vurmaması için çalıştıklarını belirterek, "Sanayicilerimiz hafta sonları da üretim yaparak bu sıkıntının üstesinden gelecek" dedi. Tekli, "Geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayicilerin taleplerini dinledi. OSB yönetimleri kritik prosesi olan firmaları belirlediler ve bu kritik firmalara enerji tedariki devam edecek şekilde bir planlama yapıldı" değerlendirmesinde bulundu. Yapılan elektrik kısıtlaması sürecinde OSB'lere yüzde 10 ila 20 arasında kullanım hakkı verildiğini aktaran Tekli, "3 gün boyunca üretimimizi tamamen durdurmayacağız" ifadesini kullandı.

Üretime üç gün ara verdik

  • Elektrik kesintisinden dolayı, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 300 fabrikada 25, 26 ve 27 Ocak tarihlerinde üretim durdu. Diyarbakır OSB Başkanı Mustafa Fidan, "Fabrikalarda ısıtma ve aydınlatma var ama üretime 3 gün ara verdik" dedi. 3 günlük kaybın hafta sonu çalışması ile kapatılabileceğini belirten Fidan, "İster istemez sıkıntı olacak. Umarız fazla bir düşüş olmaz. Temennimiz bu kesintilerin devam etmemesi yönünde. Devam etmesi durumunda sanayici ciddi sıkıntı yaşayacaktır" diye konuştu.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
AKPM'de iki milletvekiline önemli görev!
AKPM'de iki milletvekiline önemli görev!
Piyasalar TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısına odaklandı
Piyasalar TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısına odaklandı
Meyve ve sebzeye kar zammı geldi
Meyve ve sebzeye kar zammı geldi
Ocak enflasyonunda ibre %13.5-15.5 arasını gösteriyor
Ocak enflasyonunda ibre %13.5-15.5 arasını gösteriyor
İşverenler bordro düzenlemek için bu tebliği bekliyordu
İşverenler bordro düzenlemek için bu tebliği bekliyordu
BIST 50 endeksindeki paylarda, bugün de açığa satışta 'yukarı adım kuralı' uygulanacak
BIST 50 endeksindeki paylarda, bugün de açığa satışta 'yukarı adım kuralı' uygulanacak

Bu Habere Tepkiniz

Bakanlık örneklerle memur ve işçiler için vergi istisnası uygulamasını açıkladı

Bakanlık örneklerle memur ve işçiler için vergi istisnası uygulamasını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) yayımlamış olduğu 319 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile memur, sözleşmeli ve işçi maaşlarından alınmayacak vergi istisnasını örneklerle açıkladı.
Engelli kadrosundan göreve başlayan memur 'malullük' nedeniyle emekli olabilir mi?

Engelli kadrosundan göreve başlayan memur 'malullük' nedeniyle emekli olabilir mi?

Yüzde 44 engel ile göreve başlayan memur, yüzde 61 engel ile malulen emekli olabilir mi?
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
300 kadro ve pozisyon özelinde, ek zamla birlikte 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

300 kadro ve pozisyon özelinde, ek zamla birlikte 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını yüzde 2,5 ek zam ile bitlikte görmek için tıklayınız.
Muvafakat alamayan memurun yoksun kaldığı maaşlarda ödenecek

Muvafakat alamayan memurun yoksun kaldığı maaşlarda ödenecek

Danıştay 2. Dairesi, üniversitede memur kadrosunda görev yaparken Gelir Uzman Yardımcılığını kazanan davacıya muvafakat verilmemesi nedeniyle hak kaybına uğradığı ve yoksun kaldığı parasal hakların ödenmesine karar veren ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Gaziantep üniversitesi mevzuata aykırı şekilde adayı başarısız saydı!

Gaziantep üniversitesi mevzuata aykırı şekilde adayı başarısız saydı!

Gaziantep Üniversitesi araştırma görevlisi alımında ilgili mevzuata göre asıl olarak kazanması gereken adayı haksız yere başarısız saydı!
Uzman öğretmenlik sınavından tezsiz yüksek lisans yapanlar muaf olur mu?

Uzman öğretmenlik sınavından tezsiz yüksek lisans yapanlar muaf olur mu?

Eski kanunda "Alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış öğretmenlerden uzman öğretmenlik, doktora öğrenimini tamamlamış olan öğretmenlerden ise başöğretmenlik için sınav şartı aranmaz." şartları var iken çıkacak olan yeni kanundaki şartlar nedir?
Emeklilerin yeniden memuriyete dönüşündeki özellikli durumlar!

Emeklilerin yeniden memuriyete dönüşündeki özellikli durumlar!

Yeniden memurluk görevine atanacaklar için 2005 yılı milat oldu
AYM 'üyeliği' iptal etti, ihraç kararlarını hukuka uygun buldu

AYM 'üyeliği' iptal etti, ihraç kararlarını hukuka uygun buldu

AYM, 'üyeliği' iptal etti ama liste şeklindeki ihracı hukuka uygun buldu. Anayasa Mahkemesinin 7086 sayılı Kanunla yapılan ihraçlara dair kararı Resmi Gazetede yayımlandı.
Polis memurunun öğretmen olarak geçişine Danıştay'dan izin çıkmadı!

Polis memurunun öğretmen olarak geçişine Danıştay'dan izin çıkmadı!

Danıştay İkinci Dairesi, altı yıllık zorunlu hizmetini tamamlamayan polis memurunun öğretmenliğe geçişinde hukuka aykırılık olmadığına karar verdi!
Çarşı ve Mahalle Bekçileri 600 gündür yönetmelik bekliyor

Çarşı ve Mahalle Bekçileri 600 gündür yönetmelik bekliyor

Çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esasları, alacakları meslek içi eğitim, giyecekleri kıyafet ve görevde kullanacakları teçhizatlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlara ait İçişleri Bakanlığınca çıkarılması gereken yönetmelik bekçiler tarafından yaklaşık 600 gündür bekleniyor.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Kastamonu'da tavşanların kavgası cep telefonu kamerasında

Kastamonu'da tavşanların kavgası cep telefonu kamerasında

Kastamonu'da tavşanların kavgası cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Azdavay ilçesinde bir kişi kara yolunda aracıyla ilerlediği sırada iki yaban tavşanının kavga ettiğini gördü. Cep telefonu kamerasıyla kavgayı görüntüleyen kişi, daha sonra bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüyü çeken kişinin kavgayla ilgili yorumu izleyenlerde tebessüm oluşturdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Çocuklarda en sık görülen Omicron semptomlar

Çocuklarda en sık görülen Omicron semptomlar

Uzmanlar, ebeveynleri uyararak çocuklarda en sık görülen belirtileri açıkladı. İşte boğaz ağrısından krup hastalığına Omicron?un çocuklarda neden olduğu semptomlar