Mesleki eğitim merkezlerine büyük ilgi: Hedef 1 milyon

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mesleki eğitimi artık sorun olmaktan çıkartıp tam tersine umut olabilecek hale getirmenin adımlarını atmaya devam ediyor.

Türkiye'de mesleki eğitimde paradigma değişimine imzasını atan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "gelecek mesleki eğitimde" sloganıyla başlatılan mesleki eğitim seferberliğini, mesleki eğitimin genç işsizliği azaltmadaki rolünü ve mesleki eğitimde mevcut durum ve yeni açılımları Yeni Şafak'a anlattı. Bakan Özer, özetle şöyle konuştu:

YENİ AÇILIMLARA DEVAM

Mesleki eğitimin yeniden inşasında işverenleri sürecin tamamına dahil eden kapsamlı bir iş birliği modeli geliştirdik. Mesleki eğitim verilen tüm alanlarda müfredatı işverenle birlikte güncelliyor, öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimlerini, öğretmenlerimizin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerini birlikte planlıyoruz. Yeni açılımlar yapmaya devam ediyoruz.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 88

Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletmeler için kritik olan eğitim kurumu mesleki eğitim merkezi. Buraya kayıt olan öğrencilerimiz, 4 yıllık eğitim boyunca iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanıyorlar.

Üçüncü yılın sonunda kalfa, dört yılın sonunda da usta olarak mezun oluyorlar. Mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanların, eğitim aldıkları alanlarda istihdamı yüzde 88'lerde. Yani, oldukça başarılı bir model.

HEDEF 1 MİLYON ÖĞRENCİ

İlk olarak organize sanayi bölgelerine (OSB) ağırlık verdik. 251 OSB ve 4 sanayi sitesinin tamamında mesleki eğitim merkezleri kurduk. İki ay gibi kısa sürede bu süreci tamamladık. Dolayısıyla, OSB'lerdeki bu merkezler öğrenci sayılarının artmasında çok önemli katkı sağlayacaklar.

Diğer taraftan sektörün talebine göre artık işletmelerin, fabrikaların içine mesleki eğitim merkezleri kurmaya başladık. Bu kapsamda talepler artmaya başladı. Bu talepleri karşıladıkça öğrenci sayısı da tüm illerde artmaya devam edecek.

İllerde sanayi ve ticaret odalarına, sektör temsilcilerine ve ailelere mesleki eğitim merkezlerini tanıtıyorlar. Dolayısıyla, 2022 yılı sonunda mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısının 1 milyona çıkartacağız. Sonuç olarak, genç işsizliğin azaltılmasında da mesleki eğitim merkezlerinin çok önemli katkısı olacak.

OKURKEN MAAŞ ALIYORLAR Bakan Mahmut Özer, mesleki eğitim merkezleriyle ilgili yapılan son düzenlemeleri şöyle hatırlattı: "2021 yılı aralık ayının son haftasında 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda üç önemli değişikliğe gidildi. Düzenleme ile mesleki eğitim merkezleri hem işveren hem de öğrenciler açısından daha avantajlı bir konuma geldi. Şu anda mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran bir öğrencimiz okurken aylık 1275 TL civarında bir ücret alıyor, kalfa olanlar da 2125 TL civarında ücret alıyor." Öğrenci bir ayda yüzde 64 arttı Bakan Özer, yeni düzenlemenin etkilerine dair şu bilgileri verdi: "Yeni düzenlemenin etkisi mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısına hemen yansıdı. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda değişiklik yapılmadan önce mesleki eğitim merkezlerinde 159 bin öğrenci varken bu sayı bir ay gibi kısa sürede 260 bine yükseldi. Yani bir ayda mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı yüzde 64 arttı." Yasemin Asan Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız