Erdoğan başkanlığında toplanıyor: MGK'nın gündemi dış güvenlik
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak olan yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında gündem dış güvenlik olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak toplantının ana gündem maddeleri Ermenistan ile yeni dönemdeki ilişkiler, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Ukrayna-Rusya gerilimi ve terörle mücadele olacak. Toplantıda, Ermenistan'la ilişkilerde önümüzdeki dönemde atılacak adımların planlaması gündeme gelecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sürece ilişkin bilgilendirme yapacak.
Masada İsrail'le normalleşme adımları da olacak. Türkiye'nin Orta Doğu siyaseti ve Yahudi tarihi üzerinde akademik çalışmaları bulunan ve iyi derecede İbranice bilen Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş'ın ve İsrail tarafından ismi bildirilen büyükelçinin atanması konusu değerlendirilecek.
UKRAYNA-RUSYA KRİZİ
Ukrayna-Rusya krizi ile ilgili gelişmeler de toplantıda konuşulacak. Türkiye'nin iki ülke arasında ara bulucu rolü üstlenmesi ve bu kapsamda atılacak adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantıda, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya kriziyle ilgili gerginliğin azaltılması yönünde bugüne kadar yaptığı girişimler masaya yatırılacak.