Kredi yata-kata değil projelere gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kamu bankalarının sermayelerinin hazineden kaynak aktarılması yoluyla güçlendirileceğini, böylece yatırımcılar için yeni kredi imkanlarının genişletileceğini kaydetti. Bakan Nebati, son dönemde sık sık bir araya geldiği milletvekilleri, ekonomist, akademisyen ve iş dünyası temsilcilerine finans sektörüne yönelik atılacak yeni adımlarla ilgili bilgi verdi.

TAKVİM VERMEYECEĞİZ

Bakan Nebati, yeni ekonomik modelin bir takvime bağlı olmadığını da kaydetti. Nebati "Bir takvime dayalı program ilan etmeyeceğiz. Reform programımız olmayacak. Adımlarımızı sırayla uygulamaya koyacağız. Takvime bağlamayacağız. Atacağımız adımlar olgunlaştıkça Cumhurbaşkanı ilan edecek ve hemen uygulamaya girecek" dedi.

Edinilen bilgilere göre Nebati'nin basına kapalı toplantılarda verdiği bazı önemli mesajlar şöyle: