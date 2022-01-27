Kredi yata-kata değil projelere gidecek
Milletvekilleri, ekonomist, akademisyen ve iş dünyası temsilcilerine finans sektörüne yönelik atılacak yeni adımlarla ilgili bilgi veren Bakan Nebati, önümüzdeki süreçte kamu bankalarının sermayelerine hazineden kaynak aktarımı yapılacağını, böylece bu bankaların kredi imkanlarının genişletileceğini söyledi. KGF kredilerinin proje bazlı olarak uygulanacağını hatırlatan Nebati "Bugüne kadar KGF kredilerinin yüzde 70'inin yatırım yerine yata, kata ve dövize gittiğini gördük. Alınan kredi yatırımlara gidecek" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kamu bankalarının sermayelerinin hazineden kaynak aktarılması yoluyla güçlendirileceğini, böylece yatırımcılar için yeni kredi imkanlarının genişletileceğini kaydetti. Bakan Nebati, son dönemde sık sık bir araya geldiği milletvekilleri, ekonomist, akademisyen ve iş dünyası temsilcilerine finans sektörüne yönelik atılacak yeni adımlarla ilgili bilgi verdi.
TAKVİM VERMEYECEĞİZ
Bakan Nebati, yeni ekonomik modelin bir takvime bağlı olmadığını da kaydetti. Nebati "Bir takvime dayalı program ilan etmeyeceğiz. Reform programımız olmayacak. Adımlarımızı sırayla uygulamaya koyacağız. Takvime bağlamayacağız. Atacağımız adımlar olgunlaştıkça Cumhurbaşkanı ilan edecek ve hemen uygulamaya girecek" dedi.
Edinilen bilgilere göre Nebati'nin basına kapalı toplantılarda verdiği bazı önemli mesajlar şöyle: