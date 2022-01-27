Fed, martta düğmeye basıyor

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni yılın ilk faiz toplantısında, faizi yüzde 0-0,25 bandında bıraktı.

Mart başı itibariyle varlık alım programının tamamlanacağını bildiren Fed, 'yakın zamanda' faiz artışının uygun olacağını bildirdi. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell ise martta faiz artırma niyetinde olduklarını açıkladı.

FOMC açıklamasında; ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin güçlenmeye devam ettiği kaydedildi.

Salgından olumsuz etkilenen sektörlerin son aylarda iyileştiğine dikkatin çekildiği açıklamada, son zamanlarda COVID-19 vakalarındaki keskin artıştan etkilendikleri belirtildi.

Açıklamada, salgın ve ekonominin normalleşmesiyle ilgili arz ve talep dengesizliklerinin yüksek enflasyona katkıda bulunmaya devam ettiği bildirildi.

Genel finansal koşulların destekleyici olmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, ekonominin gidişatının virüsün seyrine bağlı olmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, COVID-19'a karşı aşılamadaki ilerleme ve arz kısıtlarının hafifletilmesinin, ekonomik faaliyet ve istihdamda devam eden kazanımların yanı sıra enflasyondaki düşüşü desteklemesinin beklendiği belirtildi.

Varlık alımları mart başında sona erecek

Fed'in açıklamasında, COVID-19'un yeni varyantları da dahil olmak üzere ekonomik görünüme yönelik risklerin devam ettiği vurgulandı.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığı yinelenen açıklamada, bu hedefleri desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, faiz oranını artırmanın "yakında" uygun olacağının beklendiği belirtilerek, varlık alımlarının mart ayı başında sona erdirileceği ifade edildi

Varlık alımlarını azaltma hızının 30 milyar dolar olarak korunduğuna işaret edilen açıklamada, bankanın hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması durumunda para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağı vurgulandı.

Öte yandan Fed, yaptığı bir diğer açıklamada, bilanço azaltma prensipleri üzerinde de anlaşıldığını ve bilanço azaltımının faiz artımından sonra başlayacağını belirtti.

Piyasada "Powell öncesi ve sonrası"

Fed kararı sonrası ABD borsalarında yüzde 2 yükselişler gözlenirken, ABD 10 yıllık faizi yüzde 1,79'a çıktı. Euro/Dolar 1.1280 seviyesinde işlem görürken, spot altın yüzde 1 düşüşle 1.830'a indi. Dolar/TL 13.55 ve Euro/TL 15.30 seviyelerinde yer aldı.

Ancak Powell'ın konuşmasında satır aralarında 'şahin' olarak algılanan ifadeleri sonrası ABD borsasında satış yaşandı. Dow Jones yüzde 0.38 ve S&P 500 yüzde 0.15 gerilerken, Nasdaq yüzde 0.02 artıda kapandı. 10 yıllık tahvil faizi ise 1,87 seviyesine yükseldi.