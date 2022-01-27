Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile yeni uyarı

Piyasalar TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısına odaklandı
Piyasalar TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısına odaklandı
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Ocak enflasyonunda ibre %13.5-15.5 arasını gösteriyor
Ocak enflasyonunda ibre %13.5-15.5 arasını gösteriyor
Simit önce 4 TL, sonra 5 TL olacak
Simit önce 4 TL, sonra 5 TL olacak
Erdoğan başkanlığında toplanıyor: MGK'nın gündemi dış güvenlik
Erdoğan başkanlığında toplanıyor: MGK'nın gündemi dış güvenlik
2 Kamu kurumu 52 personel almak için ilana çıktı
2 Kamu kurumu 52 personel almak için ilana çıktı
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Memur ve işçi ücretlerinde istisnaları açıklayan G.V. Tebliği yayımlandı
Memur ve işçi ücretlerinde istisnaları açıklayan G.V. Tebliği yayımlandı
TOGG seri üretime ne zaman geçecek?
TOGG seri üretime ne zaman geçecek?
Erdoğan: Kamu işçi maaşlarına yüzde 2,5 ek zam yapılacak
Erdoğan: Kamu işçi maaşlarına yüzde 2,5 ek zam yapılacak
BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Gaz arzı sorunsuz devam ediyor
BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Gaz arzı sorunsuz devam ediyor
Erdoğan'dan İmamoğlu'nun 'Engelleniyoruz' sözlerine yanıt
Erdoğan'dan İmamoğlu'nun 'Engelleniyoruz' sözlerine yanıt
FED faiz kararını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı
Beş ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verildi
Beş ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verildi
Şehir hastanesinde görevli patolog Prof. Kurt, koronadan vefat etti
Şehir hastanesinde görevli patolog Prof. Kurt, koronadan vefat etti
İlker Aycı THY'deki görevinden istifa etti
İlker Aycı THY'deki görevinden istifa etti
Meral Akşener koronavirüse yakalandı
Meral Akşener koronavirüse yakalandı
İran vanaları kapatmıştı, Azerbaycan ilave doğal gaz tedarik ediyor
İran vanaları kapatmıştı, Azerbaycan ilave doğal gaz tedarik ediyor
Yatağında ölü bulunan Gamze'nin anne ve babası tutuklandı
Yatağında ölü bulunan Gamze'nin anne ve babası tutuklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
TÜİK'ten ENAG yöneticisi Veysel Ulusoy'a suç duyurusu
TÜİK'ten ENAG yöneticisi Veysel Ulusoy'a suç duyurusu
Sağlık personeli 79 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıdı
Sağlık personeli 79 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıdı
Kar nedeniyle iptal edilen uçak ve otel ödemeleri geri alınabilir mi?
Kar nedeniyle iptal edilen uçak ve otel ödemeleri geri alınabilir mi?
İstanbul'un dibindeki şehir kara hasret! Şehre gram kar düşmedi
İstanbul'un dibindeki şehir kara hasret! Şehre gram kar düşmedi
Memur emeklisinin ek zammı yarın yatıyor! İşte yeni emekli memur maaşları
Memur emeklisinin ek zammı yarın yatıyor! İşte yeni emekli memur maaşları
İcra yoluyla borçluya satışta, 2 aydır yönetmelik bekleniyor
İcra yoluyla borçluya satışta, 2 aydır yönetmelik bekleniyor
Kar İstanbul'da halleri de vurdu: Sebze ve meyvelerin yarısı dondu
Kar İstanbul'da halleri de vurdu: Sebze ve meyvelerin yarısı dondu
Taziye evinde silahlı çatışma: Başhekim dahil 3 kişi yaralandı
Taziye evinde silahlı çatışma: Başhekim dahil 3 kişi yaralandı
Vali uyarmıştı, araçlar çekilmeye başlandı
Vali uyarmıştı, araçlar çekilmeye başlandı
Tesla'nın Türkiye'de hızlı şarj merkezi kuracağı iller belli oldu
Tesla'nın Türkiye'de hızlı şarj merkezi kuracağı iller belli oldu
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile yeni uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurtta etkili olan kar yağışı bugün de sürecek. İstanbul ve çevresinde aralıklarla devam edecek kar yağışı, Doğu Anadolu'da kuvvetlenecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Ocak 2022 08:22
Yazdır
Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile yeni uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Hatay, Amasya, Tokat, Ordu ve Çankırı çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Rize, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri, Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimleri, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzeyi ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARILAR

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Rize, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt ve Batman çevreleri, Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimleri, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzeyi ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

EDİRNE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu bu sabah saatlerinde kar yağışlı

KOCAELİ °C, 4°C

Çok bulutlu akşam saatlerine kadar kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -3°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 2°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 8°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 4°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerin Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

ISPARTA °C, -1°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Çankırı, Eskişehir ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kesimleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri kar yağışlı

KONYA °C, -4°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

SİVAS °C, -3°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, -1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, -1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu, karla aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu,Amasya, Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu Artvin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BAYBURT °C, -4°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı

SAMSUN °C, 5°C

Çok bulutlu

TOKAT °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -3°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı

MALATYA °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

MUŞ °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

VAN °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Gaziantep ve Kilis dışında) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı

SİİRT °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar uyarısı
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar uyarısı
Anadolu'da vakalar artmaya başladı
Anadolu'da vakalar artmaya başladı
Çok Güzel Hareketler 2 yayından kaldırılıyor
Çok Güzel Hareketler 2 yayından kaldırılıyor
Kaybolan karısını değil, papağanını istedi!
Kaybolan karısını değil, papağanını istedi!
Aileler kar-kış demeden nöbette
Aileler kar-kış demeden nöbette
AFAD açıkladı: 24 bin 749 kişi misafirhane ve yurtlarda misafir edildi
AFAD açıkladı: 24 bin 749 kişi misafirhane ve yurtlarda misafir edildi

Bu Habere Tepkiniz

Bakanlık örneklerle memur ve işçiler için vergi istisnası uygulamasını açıkladı
Bakanlık örneklerle memur ve işçiler için vergi istisnası uygulamasını açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) yayımlamış olduğu 319 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile memur, sözleşmeli ve işçi maaşlarından alınmayacak vergi istisnasını örneklerle açıkladı.
Engelli kadrosundan göreve başlayan memur 'malullük' nedeniyle emekli olabilir mi?
Engelli kadrosundan göreve başlayan memur 'malullük' nedeniyle emekli olabilir mi?
Yüzde 44 engel ile göreve başlayan memur, yüzde 61 engel ile malulen emekli olabilir mi?
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
300 kadro ve pozisyon özelinde, ek zamla birlikte 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
300 kadro ve pozisyon özelinde, ek zamla birlikte 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını yüzde 2,5 ek zam ile bitlikte görmek için tıklayınız.
Muvafakat alamayan memurun yoksun kaldığı maaşlarda ödenecek
Muvafakat alamayan memurun yoksun kaldığı maaşlarda ödenecek
Danıştay 2. Dairesi, üniversitede memur kadrosunda görev yaparken Gelir Uzman Yardımcılığını kazanan davacıya muvafakat verilmemesi nedeniyle hak kaybına uğradığı ve yoksun kaldığı parasal hakların ödenmesine karar veren ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Gaziantep üniversitesi mevzuata aykırı şekilde adayı başarısız saydı!
Gaziantep üniversitesi mevzuata aykırı şekilde adayı başarısız saydı!
Gaziantep Üniversitesi araştırma görevlisi alımında ilgili mevzuata göre asıl olarak kazanması gereken adayı haksız yere başarısız saydı!
Uzman öğretmenlik sınavından tezsiz yüksek lisans yapanlar muaf olur mu?
Uzman öğretmenlik sınavından tezsiz yüksek lisans yapanlar muaf olur mu?
Eski kanunda "Alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış öğretmenlerden uzman öğretmenlik, doktora öğrenimini tamamlamış olan öğretmenlerden ise başöğretmenlik için sınav şartı aranmaz." şartları var iken çıkacak olan yeni kanundaki şartlar nedir?
Emeklilerin yeniden memuriyete dönüşündeki özellikli durumlar!
Emeklilerin yeniden memuriyete dönüşündeki özellikli durumlar!
Yeniden memurluk görevine atanacaklar için 2005 yılı milat oldu
AYM 'üyeliği' iptal etti, ihraç kararlarını hukuka uygun buldu
AYM 'üyeliği' iptal etti, ihraç kararlarını hukuka uygun buldu
AYM, 'üyeliği' iptal etti ama liste şeklindeki ihracı hukuka uygun buldu. Anayasa Mahkemesinin 7086 sayılı Kanunla yapılan ihraçlara dair kararı Resmi Gazetede yayımlandı.
Polis memurunun öğretmen olarak geçişine Danıştay'dan izin çıkmadı!
Polis memurunun öğretmen olarak geçişine Danıştay'dan izin çıkmadı!
Danıştay İkinci Dairesi, altı yıllık zorunlu hizmetini tamamlamayan polis memurunun öğretmenliğe geçişinde hukuka aykırılık olmadığına karar verdi!
Çarşı ve Mahalle Bekçileri 600 gündür yönetmelik bekliyor
Çarşı ve Mahalle Bekçileri 600 gündür yönetmelik bekliyor
Çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esasları, alacakları meslek içi eğitim, giyecekleri kıyafet ve görevde kullanacakları teçhizatlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlara ait İçişleri Bakanlığınca çıkarılması gereken yönetmelik bekçiler tarafından yaklaşık 600 gündür bekleniyor.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Kastamonu'da tavşanların kavgası cep telefonu kamerasında
Kastamonu'da tavşanların kavgası cep telefonu kamerasında
Kastamonu'da tavşanların kavgası cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Azdavay ilçesinde bir kişi kara yolunda aracıyla ilerlediği sırada iki yaban tavşanının kavga ettiğini gördü. Cep telefonu kamerasıyla kavgayı görüntüleyen kişi, daha sonra bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüyü çeken kişinin kavgayla ilgili yorumu izleyenlerde tebessüm oluşturdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Çocuklarda en sık görülen Omicron semptomlar
Çocuklarda en sık görülen Omicron semptomlar
Uzmanlar, ebeveynleri uyararak çocuklarda en sık görülen belirtileri açıkladı. İşte boğaz ağrısından krup hastalığına Omicron?un çocuklarda neden olduğu semptomlar