Aileler kar-kış demeden nöbette

Terör örgütü PKK'dan evlatlarını kurtarmaya çalışan aileler Diyarbakır, Muş ve Van'da eylemlerini sürdürdü. Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, dondurucu soğuğa rağmen partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı. Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi. HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Eyleme katılan anne Gülbahar Teker, HDP İl Başkanlığı binasına yürüyerek tepki gösterdi. Baba Şemsettin Özcan, dağda teröristlerle görüşenlerin daha sonra Meclis'te milletvekilliği yaptığını belirterek "Kar-kış demeden HDP önünde bu eylemi sürdüreceğiz. HDP zalimdir. PKK'da aynı HDP gibidir. Yazıklar olsun size" diye konuştu. Diyarbakır'da, HDP il binası önündeki evlat nöbeti tutan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelere, eylemin 877'nci gününde, bir aile daha katıldı. 14 yıl önce, henüz 18 yaşındayken çalışmaya gittiği Yunanistan'dan dağa götürülen oğlu Erdal Çelik için eyleme katılan Metin Çelik ile birlikte aile sayısı 255'e yükseldi.

'OĞLUM GEL TESLIM OL'

Çelik, "2008'den beri oğlumdan haber alamıyorum. Ben oğlumu istiyorum, gelene kadar da buradan ayrılmayacağım. Annesi hasta yatıyor. Ne bayramımız var ne de seyranımız. Gece gündüz oğlumuzu düşünüyoruz. Erdal oğlum, eğer beni görüyorsan, duyuyorsan gel teslim ol. Annen üzüntüden hasta oldu. Bize bu üzüntüyü daha fazla çektirme, gel oğlum" diye konuştu.

'TESLİM OL, O HAİNLERE GÜVENME'

Van'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi, 29'uncu haftada da sürdü. Eyleme katılan Nazlı Sancar, "11 yıldır kızım için bu mücadeleyi vermekteyim. O günden bugüne PKK ve HDP ile savaşan bir anneyim. Her zaman beni ölümle tehdit ediyorlar. Gitmediğim yer yok. Şeyma kızım, gel devlet güçlerimize teslim ol; o hainlere, o zalimlere güvenme" dedi. Hüseyin KAÇAR MURAT YILDIRIM Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız