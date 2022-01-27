Simit önce 4 TL, sonra 5 TL olacak
Son dönemde hızla artan maliyetler nedeniyle fiyatı ekmeği geçen simide yeni bir zam daha geliyor. Halen 3 liradan satılan Ankara simidi önce 4 TL, sonra 5 TL olacak.
Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre;
Fiyatı ekmeği geçen simide yeni bir zam daha geliyor. Halen 3 liradan satılan Ankara simidi önce 4, sonra 5 lira oluyor. Ankara Simitçiler Odası, simit fiyatının 4 liraya çıkarılmasını istedi. Simit mart ayında da ise 5 lira olacak. Simitçiler Odası tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne gönderilen yazıda, "50 kilogram (kg) un 390 lira, 25 kg susam 850 lira. Elektrik, yakıt, personel ve kira arttı" denildi ve zam istendi.
ESNAF ZOR DURUMDA
Simit, açma, poğaça ve döner pidesi fiyatının 4 liraya çıkarılması istenen yazıda, "Pandemi sürecinin maddi-manevi yorgunluğu, dolar kurunun aşırı değişkenlik göstermesi ve elektrik, su, doğalgaz, personel, kira giderleri ve içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar sebebiyle esnafımızın zor şartlarda faaliyet gösterdiği de göz önünde bulundurularak, yeniden fiyat listesinin tespit edilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur" denildi.