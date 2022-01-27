Kaybolan karısını değil, papağanını istedi!

Selahattin Yıldız ile 6 yıllık evli olan Hatice Yıldız 2 Haziran 2021'de internetten tanıştığı Murat Güneri'ye kaçtı. Hatice Yıldız, evde bulunan Paşa isimli papağan, 6 muhabbet kuşu ile bir kanaryayı da yanına alarak kayıplara karıştı.

O günden beri karısından haber alamayan Selahattin Yıldız atv'de yayınlanan Esra Erol'un programına katıldı. Karısından boşanmak isteyen Yıldız, çok sevdiği papağanı Paşa'ya kavuşmak için yardım istedi.

Selahattin Yıldız, "Eşim 7 ay önce internetten tanıştığı Murat Güneri'ye kaçtı. Eşim giderken papağan ile 7 kuşu da götürdü. Papağanım Paşa'yı canımdan çok seviyorum. Papağanım dönsün, eşimi istemiyorum. Boşanmak istiyorum" diye konuştu.

PAPAĞAN 'BABACIK' BİLE DEMİYOR ARTIK

Karısı Hatice'yi artık gözden çıkardığını anlatan Selahattin Yıldız, "Hatice benim için kıymetli değil" dedi. Canlı yayına telefonla bağlanan Hatice Yıldız ise, "Murat Güneri ile birlikte yaşıyorum. Bir ilişkim var. Evden giderken kuşları da aldım. Selahattin'den bir an önce boşanmak istiyorum. Kendini bir kuş için orada rezil ediyorsun. Papağanı da vermiyorum.

Selahattin papağana bakamaz. Papağanım burada çok mutlu. Evimiz sıcacık. Selahattin'in evi çok rutubetli ve soğuk. O nedenle o evde ölür. Papağan babasını çoktan unuttu. Artık 'babacık' bile demiyor. Selahattin ile yaşarken evde kömür yoktu, evde üşüyorduk. Bana kıyafet almıyordu. Murat ile gayet mutluyum" dedi.

Ceyhan TORLAK