Bankaların sanayiye kredi desteği artacak

Piyasalar TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısına odaklandı
Piyasalar TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısına odaklandı
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Ocak enflasyonunda ibre %13.5-15.5 arasını gösteriyor
Ocak enflasyonunda ibre %13.5-15.5 arasını gösteriyor
Simit önce 4 TL, sonra 5 TL olacak
Simit önce 4 TL, sonra 5 TL olacak
Erdoğan başkanlığında toplanıyor: MGK'nın gündemi dış güvenlik
Erdoğan başkanlığında toplanıyor: MGK'nın gündemi dış güvenlik
2 Kamu kurumu 52 personel almak için ilana çıktı
2 Kamu kurumu 52 personel almak için ilana çıktı
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Memur ve işçi ücretlerinde istisnaları açıklayan G.V. Tebliği yayımlandı
Memur ve işçi ücretlerinde istisnaları açıklayan G.V. Tebliği yayımlandı
TOGG seri üretime ne zaman geçecek?
TOGG seri üretime ne zaman geçecek?
Erdoğan: Kamu işçi maaşlarına yüzde 2,5 ek zam yapılacak
Erdoğan: Kamu işçi maaşlarına yüzde 2,5 ek zam yapılacak
BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Gaz arzı sorunsuz devam ediyor
BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Gaz arzı sorunsuz devam ediyor
Erdoğan'dan İmamoğlu'nun 'Engelleniyoruz' sözlerine yanıt
Erdoğan'dan İmamoğlu'nun 'Engelleniyoruz' sözlerine yanıt
FED faiz kararını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı
Beş ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verildi
Beş ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verildi
Şehir hastanesinde görevli patolog Prof. Kurt, koronadan vefat etti
Şehir hastanesinde görevli patolog Prof. Kurt, koronadan vefat etti
İlker Aycı THY'deki görevinden istifa etti
İlker Aycı THY'deki görevinden istifa etti
Meral Akşener koronavirüse yakalandı
Meral Akşener koronavirüse yakalandı
İran vanaları kapatmıştı, Azerbaycan ilave doğal gaz tedarik ediyor
İran vanaları kapatmıştı, Azerbaycan ilave doğal gaz tedarik ediyor
Yatağında ölü bulunan Gamze'nin anne ve babası tutuklandı
Yatağında ölü bulunan Gamze'nin anne ve babası tutuklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
TÜİK'ten ENAG yöneticisi Veysel Ulusoy'a suç duyurusu
TÜİK'ten ENAG yöneticisi Veysel Ulusoy'a suç duyurusu
Sağlık personeli 79 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıdı
Sağlık personeli 79 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıdı
Kar nedeniyle iptal edilen uçak ve otel ödemeleri geri alınabilir mi?
Kar nedeniyle iptal edilen uçak ve otel ödemeleri geri alınabilir mi?
İstanbul'un dibindeki şehir kara hasret! Şehre gram kar düşmedi
İstanbul'un dibindeki şehir kara hasret! Şehre gram kar düşmedi
Memur emeklisinin ek zammı yarın yatıyor! İşte yeni emekli memur maaşları
Memur emeklisinin ek zammı yarın yatıyor! İşte yeni emekli memur maaşları
İcra yoluyla borçluya satışta, 2 aydır yönetmelik bekleniyor
İcra yoluyla borçluya satışta, 2 aydır yönetmelik bekleniyor
Kar İstanbul'da halleri de vurdu: Sebze ve meyvelerin yarısı dondu
Kar İstanbul'da halleri de vurdu: Sebze ve meyvelerin yarısı dondu
Taziye evinde silahlı çatışma: Başhekim dahil 3 kişi yaralandı
Taziye evinde silahlı çatışma: Başhekim dahil 3 kişi yaralandı
Vali uyarmıştı, araçlar çekilmeye başlandı
Vali uyarmıştı, araçlar çekilmeye başlandı
Tesla'nın Türkiye'de hızlı şarj merkezi kuracağı iller belli oldu
Tesla'nın Türkiye'de hızlı şarj merkezi kuracağı iller belli oldu
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bankaların sanayiye kredi desteği artacak

Uzun vadeli repo, gelire ve altına dayalı sertifikalar ile TL'yi güçlendireceklerini belirten Bakan Nebati, bankaların sanayicilere daha fazla kredi açması için önemli adımlar atacaklarını söyledi

Kaynak : Sabah
Eklenme : 27 Ocak 2022 08:36
Yazdır
Bankaların sanayiye kredi desteği artacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önümüzdeki dönem döviz kurlarında düşüş beklediklerini, enflasyonun yıl sonunda yüzde 30'un altına ineceğini, 2023 baharında da tek haneli rakamların görüleceğini kaydetti. Nureddin Nebati milletvekilleri ile yaptığı görüşmelerde, yeni ekonomik program kapsamında önümüzdeki günlerde atılacak adımları tek tek sıraladı.

KAMU BANKALARINA DESTEK

Önümüzdeki süreçte, kamu bankalarının sermayelerine Hazine tarafından 51.5 milyar liralık transfer yapılacağını ifade eden Bakan Nebati, "Kaynak aktarımı ile kamu bankalarının kredi olanakları genişleyecek. Bu krediler üretim ve istihdam getiren yatırımlar için kullanılacak" dedi.

KURDA GERİLEME BEKLİYORUZ

Türk Lirası'nın güçlenmesi, dövize olan yönelişin azaltılması için alternatif yatırım kaynaklarının oluşturulması kapsamında yeni enstürmanların devreye sokulacağının altını çizen Nureddin Nebati, "Bu kapsamda kamu gelirlerine dayalı ve altına dayalı sertifika çıkarılacak. Yeni enstürmanlar ile önümüzdeki günlerde döviz kurlarında gerileme bekliyoruz" mesajını verdi.

UZUN VADELİ REPO GELİYOR

Merkez Bankası aracılığıyla uzun vadeli repo uygulaması üzerinde durulduğunu aktaran Nureddin Nebati, sermaye piyasalarının büyütülmesi için vergi düzenlemelerinin gündeme geleceğini kaydetti. Nebati, bankaların sanayicilere daha fazla kredi açması için önemli adımlar atılacağına dikkat çekti. Nebati, Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerini çok sıkı takip edeceklerini, kesinlikle projeye göre uygulama yapılacağını söyledi. Önümüzdeki dönemde takvime dayalı program ilan etmeyeceklerine işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Reform programımız olmayacak. Adımlarımızı sırayla uygulamaya koyacağız. Takvime bağlamayacağız. Olgunlaştıkça Cumhurbaşkanı ilan edecek ve hemen uygulamaya girecek" değerlendirmesinde bulundu.

ENFLASYON 2023'TE TEK HANE

Enflasyonu düşürmede kararlı olduklarına değinen Nureddin Nebati, "Hedefimiz enflasyonu aşağı çekmek. Bir süre yüzde 40'lar civarında olacak. Yaz aylarında bir miktar düşme olacak. Yıl sonunda baz etkisiyle yüzde 30'ların altına indirmeyi hedefliyoruz. 2023 baharında da tek hanelere düşecek" açıklamasında bulundu.

İLK GÖRÜŞME LONDRA'DA

DOĞRUDAN yabancı yatırımların artmasını beklediklerini bildiren Nebati, "Türkiye'ye yönelik bir ilgi olduğunu görüyoruz. Bunun istihdama da katkısı olacak. Yakın tarihte yurtdışına (Londra) bazı ziyaretlerimiz olacak. Yatırımcılar ile görüşeceğiz. Yeni ekonomik modeli anlatacağız" diye konuştu.

13 MİLYAR LİRALIK VERGİ İSTİSNASI

DÖVIZ ve altın hesaplarını dönüştüren şirketlere kurumlar vergisi istisnası için yasa çıkardıklarını hatırlatan Nebati, "10 milyar dolar çözülme bekliyoruz. Bu kadarlık bir döviz bozulursa 13 milyar liralık vergi istisnası sağlanmış olacak" dedi.

ZÜBEYDE YALÇIN

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AKPM'de iki milletvekiline önemli görev!
AKPM'de iki milletvekiline önemli görev!
Piyasalar TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısına odaklandı
Piyasalar TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısına odaklandı
Meyve ve sebzeye kar zammı geldi
Meyve ve sebzeye kar zammı geldi
Ocak enflasyonunda ibre %13.5-15.5 arasını gösteriyor
Ocak enflasyonunda ibre %13.5-15.5 arasını gösteriyor
İşverenler bordro düzenlemek için bu tebliği bekliyordu
İşverenler bordro düzenlemek için bu tebliği bekliyordu

Bu Habere Tepkiniz

Bakanlık örneklerle memur ve işçiler için vergi istisnası uygulamasını açıkladı
Bakanlık örneklerle memur ve işçiler için vergi istisnası uygulamasını açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) yayımlamış olduğu 319 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile memur, sözleşmeli ve işçi maaşlarından alınmayacak vergi istisnasını örneklerle açıkladı.
Engelli kadrosundan göreve başlayan memur 'malullük' nedeniyle emekli olabilir mi?
Engelli kadrosundan göreve başlayan memur 'malullük' nedeniyle emekli olabilir mi?
Yüzde 44 engel ile göreve başlayan memur, yüzde 61 engel ile malulen emekli olabilir mi?
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
300 kadro ve pozisyon özelinde, ek zamla birlikte 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
300 kadro ve pozisyon özelinde, ek zamla birlikte 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını yüzde 2,5 ek zam ile bitlikte görmek için tıklayınız.
Muvafakat alamayan memurun yoksun kaldığı maaşlarda ödenecek
Muvafakat alamayan memurun yoksun kaldığı maaşlarda ödenecek
Danıştay 2. Dairesi, üniversitede memur kadrosunda görev yaparken Gelir Uzman Yardımcılığını kazanan davacıya muvafakat verilmemesi nedeniyle hak kaybına uğradığı ve yoksun kaldığı parasal hakların ödenmesine karar veren ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Gaziantep üniversitesi mevzuata aykırı şekilde adayı başarısız saydı!
Gaziantep üniversitesi mevzuata aykırı şekilde adayı başarısız saydı!
Gaziantep Üniversitesi araştırma görevlisi alımında ilgili mevzuata göre asıl olarak kazanması gereken adayı haksız yere başarısız saydı!
Uzman öğretmenlik sınavından tezsiz yüksek lisans yapanlar muaf olur mu?
Uzman öğretmenlik sınavından tezsiz yüksek lisans yapanlar muaf olur mu?
Eski kanunda "Alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış öğretmenlerden uzman öğretmenlik, doktora öğrenimini tamamlamış olan öğretmenlerden ise başöğretmenlik için sınav şartı aranmaz." şartları var iken çıkacak olan yeni kanundaki şartlar nedir?
Emeklilerin yeniden memuriyete dönüşündeki özellikli durumlar!
Emeklilerin yeniden memuriyete dönüşündeki özellikli durumlar!
Yeniden memurluk görevine atanacaklar için 2005 yılı milat oldu
AYM 'üyeliği' iptal etti, ihraç kararlarını hukuka uygun buldu
AYM 'üyeliği' iptal etti, ihraç kararlarını hukuka uygun buldu
AYM, 'üyeliği' iptal etti ama liste şeklindeki ihracı hukuka uygun buldu. Anayasa Mahkemesinin 7086 sayılı Kanunla yapılan ihraçlara dair kararı Resmi Gazetede yayımlandı.
Polis memurunun öğretmen olarak geçişine Danıştay'dan izin çıkmadı!
Polis memurunun öğretmen olarak geçişine Danıştay'dan izin çıkmadı!
Danıştay İkinci Dairesi, altı yıllık zorunlu hizmetini tamamlamayan polis memurunun öğretmenliğe geçişinde hukuka aykırılık olmadığına karar verdi!
Çarşı ve Mahalle Bekçileri 600 gündür yönetmelik bekliyor
Çarşı ve Mahalle Bekçileri 600 gündür yönetmelik bekliyor
Çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esasları, alacakları meslek içi eğitim, giyecekleri kıyafet ve görevde kullanacakları teçhizatlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlara ait İçişleri Bakanlığınca çıkarılması gereken yönetmelik bekçiler tarafından yaklaşık 600 gündür bekleniyor.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Kastamonu'da tavşanların kavgası cep telefonu kamerasında
Kastamonu'da tavşanların kavgası cep telefonu kamerasında
Kastamonu'da tavşanların kavgası cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Azdavay ilçesinde bir kişi kara yolunda aracıyla ilerlediği sırada iki yaban tavşanının kavga ettiğini gördü. Cep telefonu kamerasıyla kavgayı görüntüleyen kişi, daha sonra bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüyü çeken kişinin kavgayla ilgili yorumu izleyenlerde tebessüm oluşturdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Çocuklarda en sık görülen Omicron semptomlar
Çocuklarda en sık görülen Omicron semptomlar
Uzmanlar, ebeveynleri uyararak çocuklarda en sık görülen belirtileri açıkladı. İşte boğaz ağrısından krup hastalığına Omicron?un çocuklarda neden olduğu semptomlar