Kar yağdı raflar boşaldı

Piyasalar TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısına odaklandı
Piyasalar TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısına odaklandı
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Ocak enflasyonunda ibre %13.5-15.5 arasını gösteriyor
Ocak enflasyonunda ibre %13.5-15.5 arasını gösteriyor
Simit önce 4 TL, sonra 5 TL olacak
Simit önce 4 TL, sonra 5 TL olacak
Erdoğan başkanlığında toplanıyor: MGK'nın gündemi dış güvenlik
Erdoğan başkanlığında toplanıyor: MGK'nın gündemi dış güvenlik
2 Kamu kurumu 52 personel almak için ilana çıktı
2 Kamu kurumu 52 personel almak için ilana çıktı
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Memur ve işçi ücretlerinde istisnaları açıklayan G.V. Tebliği yayımlandı
Memur ve işçi ücretlerinde istisnaları açıklayan G.V. Tebliği yayımlandı
TOGG seri üretime ne zaman geçecek?
TOGG seri üretime ne zaman geçecek?
Erdoğan: Kamu işçi maaşlarına yüzde 2,5 ek zam yapılacak
Erdoğan: Kamu işçi maaşlarına yüzde 2,5 ek zam yapılacak
BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Gaz arzı sorunsuz devam ediyor
BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Gaz arzı sorunsuz devam ediyor
Erdoğan'dan İmamoğlu'nun 'Engelleniyoruz' sözlerine yanıt
Erdoğan'dan İmamoğlu'nun 'Engelleniyoruz' sözlerine yanıt
FED faiz kararını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı
Beş ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verildi
Beş ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verildi
Şehir hastanesinde görevli patolog Prof. Kurt, koronadan vefat etti
Şehir hastanesinde görevli patolog Prof. Kurt, koronadan vefat etti
İlker Aycı THY'deki görevinden istifa etti
İlker Aycı THY'deki görevinden istifa etti
Meral Akşener koronavirüse yakalandı
Meral Akşener koronavirüse yakalandı
İran vanaları kapatmıştı, Azerbaycan ilave doğal gaz tedarik ediyor
İran vanaları kapatmıştı, Azerbaycan ilave doğal gaz tedarik ediyor
Yatağında ölü bulunan Gamze'nin anne ve babası tutuklandı
Yatağında ölü bulunan Gamze'nin anne ve babası tutuklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
TÜİK'ten ENAG yöneticisi Veysel Ulusoy'a suç duyurusu
TÜİK'ten ENAG yöneticisi Veysel Ulusoy'a suç duyurusu
Sağlık personeli 79 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıdı
Sağlık personeli 79 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıdı
Kar nedeniyle iptal edilen uçak ve otel ödemeleri geri alınabilir mi?
Kar nedeniyle iptal edilen uçak ve otel ödemeleri geri alınabilir mi?
İstanbul'un dibindeki şehir kara hasret! Şehre gram kar düşmedi
İstanbul'un dibindeki şehir kara hasret! Şehre gram kar düşmedi
Memur emeklisinin ek zammı yarın yatıyor! İşte yeni emekli memur maaşları
Memur emeklisinin ek zammı yarın yatıyor! İşte yeni emekli memur maaşları
İcra yoluyla borçluya satışta, 2 aydır yönetmelik bekleniyor
İcra yoluyla borçluya satışta, 2 aydır yönetmelik bekleniyor
Kar İstanbul'da halleri de vurdu: Sebze ve meyvelerin yarısı dondu
Kar İstanbul'da halleri de vurdu: Sebze ve meyvelerin yarısı dondu
Taziye evinde silahlı çatışma: Başhekim dahil 3 kişi yaralandı
Taziye evinde silahlı çatışma: Başhekim dahil 3 kişi yaralandı
Vali uyarmıştı, araçlar çekilmeye başlandı
Vali uyarmıştı, araçlar çekilmeye başlandı
Tesla'nın Türkiye'de hızlı şarj merkezi kuracağı iller belli oldu
Tesla'nın Türkiye'de hızlı şarj merkezi kuracağı iller belli oldu
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kar yağdı raflar boşaldı

Kar yağışına karşı gerekli önlemler alınmadığı için İstanbul'da vatandaşların yanı sıra marketlere ürün taşıyan araçlar da yollarda kaldı. Raflar hızla boşalırken, bazı ürünlerin fiyatları dudak uçuklattı

Kaynak : Sabah
Eklenme : 27 Ocak 2022 08:38
Yazdır
Kar yağdı raflar boşaldı

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı gerekli önlemler alınmadığı için lojistikte de büyük aksama yaşaattı. Vatandaşların yanı sıra marketlere ürün taşıyan araçlar saatlerce yollarda kalınca, tedarik zinciri kırılan marketlerin rafları boş kaldı. İki gün boyunca başta zincir marketler olmak üzere, birçok yerel marketin de rafı hızla boşaldı. Meyvesebze reyonlarının yanı sıra et ve et ile süt ürünlerinin olduğu raflar vatandaşlar tarafından adeta talan edildi. Özellikle de market markalı ve fiyatları daha uygun olan ürünler hızla tükendi. İl genelinde bazı market şubelerinde vatandaşlar pirinç, yağ gibi temel gıda ürünlerini bile tedarik etmekte büyük güçlük çekti.

YOLLAR KAPANDI

SABAH'a kar yağışının en yoğun olduğu gün vatandaşların panik halde alışveriş yaptığı bilgisini veren bir market çalışanı, "İlk gün aşırı kardan dolayı büyük yoğunluk oldu. Yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği düşüncesiyle insanlar yüklü alışveriş yaptı. Bize mal taşıyan araçlar yolda kaldığı için raflarımız hızla boşaldı" dedi. Yollar kapalı olduğu için biten ürünlerin yerine yenisinin gelmediğini belirten başka bir market çalışanı ise, "Raflarımız boş kaldı. Bir-iki güne kadar yeni ürün gelir" diye konuştu.

FİYATLAR DUDAK UÇUKLATTI

İl genelinde market rafları hızla boşalırken, meyve-sebze bulunan marketlerde ise fiyatlar adeta dudak uçuklatıyor. Biberin kilogramı ortalama 20 ila 35 lira arasında, domates ise 9 ila 20 TL arasında satılıyor. Bir adet marul 8 ila 10 TL civarında satılırken, ince bir bağ roka 5 TL, maydanoz ise 4 ila 5 TL arasında satılıyor. Kış sebzesi olan karnıbaharın kilogram fiyatı ise 7.50 ila 12 TL arasında değişiyor. Yine başka bir kış sebzesi olan pırasının kilogram fiyatı 10 ila 13 TL arasında satışa sunuluyor. Bazı marketlerin ise kilogram fiyatı yüksek olan biber, domates gibi sebzelerde kilogram yerine gram fiyatları yazdıkları dikkat çekiyor. Örneğin içinde sadece 4 adet olan 300 gram dolmalık biber ve 300 gram kırmızı biber 8 liradan satışa sunuluyor.

ARZ DÜŞüŞÜ YAŞANIYOR

ESAS sorunun ürün arzında yaşandığını anlatan Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, "Seralarda ısıtma maliyeti yüksek olduğu için verim düşüyor. 10 dönüm seradan 500 kilogram patlıcan alınırken maliyet arttığı için bu 50 kilograma düştü. Arz sorunu da yaşanıyor" dedi. Soğuk ve kar nedeniyle kışlık ürünlerin de tarlalardan sökülemediğini anlatan Tavşan, "Toprak donduğu için çiftçi havuç, pırasa gibi ürünleri sökemiyor. Ürün arzının düşmesi fiyat artışını tetikliyor" diye konuştu.

FIRSATÇILIĞA MÜSAADE EDİLMEMELİ

KAR yağışı nedeniyle lojistikte 2-3 günlük aksaklıkların yaşandığını belirten Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, yolların açılmasıyla gıda tedarikinin yeniden rayına gireceğini söyledi. Soğuk hava nedeniyle pazarcıların pazar kuramadığını, manavların da tezgah açamadığını anlatan Tavşan, "Bu dönemde büyük marketler sadece ürün koyabiliyor. Onlar kısa süreli tedarik zinciri yaşasa da yine de rafa ürün koyuyor. Ama bunu fırsata çevirenler de var. Vatandaşlarımmız fırsatçılığa müsade etmemeli" dedi.

Betül ALAKENT

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AKPM'de iki milletvekiline önemli görev!
AKPM'de iki milletvekiline önemli görev!
Piyasalar TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısına odaklandı
Piyasalar TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısına odaklandı
Meyve ve sebzeye kar zammı geldi
Meyve ve sebzeye kar zammı geldi
Ocak enflasyonunda ibre %13.5-15.5 arasını gösteriyor
Ocak enflasyonunda ibre %13.5-15.5 arasını gösteriyor
İşverenler bordro düzenlemek için bu tebliği bekliyordu
İşverenler bordro düzenlemek için bu tebliği bekliyordu

Bu Habere Tepkiniz

Bakanlık örneklerle memur ve işçiler için vergi istisnası uygulamasını açıkladı
Bakanlık örneklerle memur ve işçiler için vergi istisnası uygulamasını açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) yayımlamış olduğu 319 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile memur, sözleşmeli ve işçi maaşlarından alınmayacak vergi istisnasını örneklerle açıkladı.
Engelli kadrosundan göreve başlayan memur 'malullük' nedeniyle emekli olabilir mi?
Engelli kadrosundan göreve başlayan memur 'malullük' nedeniyle emekli olabilir mi?
Yüzde 44 engel ile göreve başlayan memur, yüzde 61 engel ile malulen emekli olabilir mi?
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
300 kadro ve pozisyon özelinde, ek zamla birlikte 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
300 kadro ve pozisyon özelinde, ek zamla birlikte 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını yüzde 2,5 ek zam ile bitlikte görmek için tıklayınız.
Muvafakat alamayan memurun yoksun kaldığı maaşlarda ödenecek
Muvafakat alamayan memurun yoksun kaldığı maaşlarda ödenecek
Danıştay 2. Dairesi, üniversitede memur kadrosunda görev yaparken Gelir Uzman Yardımcılığını kazanan davacıya muvafakat verilmemesi nedeniyle hak kaybına uğradığı ve yoksun kaldığı parasal hakların ödenmesine karar veren ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Gaziantep üniversitesi mevzuata aykırı şekilde adayı başarısız saydı!
Gaziantep üniversitesi mevzuata aykırı şekilde adayı başarısız saydı!
Gaziantep Üniversitesi araştırma görevlisi alımında ilgili mevzuata göre asıl olarak kazanması gereken adayı haksız yere başarısız saydı!
Uzman öğretmenlik sınavından tezsiz yüksek lisans yapanlar muaf olur mu?
Uzman öğretmenlik sınavından tezsiz yüksek lisans yapanlar muaf olur mu?
Eski kanunda "Alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış öğretmenlerden uzman öğretmenlik, doktora öğrenimini tamamlamış olan öğretmenlerden ise başöğretmenlik için sınav şartı aranmaz." şartları var iken çıkacak olan yeni kanundaki şartlar nedir?
Emeklilerin yeniden memuriyete dönüşündeki özellikli durumlar!
Emeklilerin yeniden memuriyete dönüşündeki özellikli durumlar!
Yeniden memurluk görevine atanacaklar için 2005 yılı milat oldu
AYM 'üyeliği' iptal etti, ihraç kararlarını hukuka uygun buldu
AYM 'üyeliği' iptal etti, ihraç kararlarını hukuka uygun buldu
AYM, 'üyeliği' iptal etti ama liste şeklindeki ihracı hukuka uygun buldu. Anayasa Mahkemesinin 7086 sayılı Kanunla yapılan ihraçlara dair kararı Resmi Gazetede yayımlandı.
Polis memurunun öğretmen olarak geçişine Danıştay'dan izin çıkmadı!
Polis memurunun öğretmen olarak geçişine Danıştay'dan izin çıkmadı!
Danıştay İkinci Dairesi, altı yıllık zorunlu hizmetini tamamlamayan polis memurunun öğretmenliğe geçişinde hukuka aykırılık olmadığına karar verdi!
Çarşı ve Mahalle Bekçileri 600 gündür yönetmelik bekliyor
Çarşı ve Mahalle Bekçileri 600 gündür yönetmelik bekliyor
Çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esasları, alacakları meslek içi eğitim, giyecekleri kıyafet ve görevde kullanacakları teçhizatlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlara ait İçişleri Bakanlığınca çıkarılması gereken yönetmelik bekçiler tarafından yaklaşık 600 gündür bekleniyor.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Kastamonu'da tavşanların kavgası cep telefonu kamerasında
Kastamonu'da tavşanların kavgası cep telefonu kamerasında
Kastamonu'da tavşanların kavgası cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Azdavay ilçesinde bir kişi kara yolunda aracıyla ilerlediği sırada iki yaban tavşanının kavga ettiğini gördü. Cep telefonu kamerasıyla kavgayı görüntüleyen kişi, daha sonra bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüyü çeken kişinin kavgayla ilgili yorumu izleyenlerde tebessüm oluşturdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Çocuklarda en sık görülen Omicron semptomlar
Çocuklarda en sık görülen Omicron semptomlar
Uzmanlar, ebeveynleri uyararak çocuklarda en sık görülen belirtileri açıkladı. İşte boğaz ağrısından krup hastalığına Omicron?un çocuklarda neden olduğu semptomlar