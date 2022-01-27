Kar yağdı raflar boşaldı

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı gerekli önlemler alınmadığı için lojistikte de büyük aksama yaşaattı. Vatandaşların yanı sıra marketlere ürün taşıyan araçlar saatlerce yollarda kalınca, tedarik zinciri kırılan marketlerin rafları boş kaldı. İki gün boyunca başta zincir marketler olmak üzere, birçok yerel marketin de rafı hızla boşaldı. Meyvesebze reyonlarının yanı sıra et ve et ile süt ürünlerinin olduğu raflar vatandaşlar tarafından adeta talan edildi. Özellikle de market markalı ve fiyatları daha uygun olan ürünler hızla tükendi. İl genelinde bazı market şubelerinde vatandaşlar pirinç, yağ gibi temel gıda ürünlerini bile tedarik etmekte büyük güçlük çekti.

YOLLAR KAPANDI

SABAH'a kar yağışının en yoğun olduğu gün vatandaşların panik halde alışveriş yaptığı bilgisini veren bir market çalışanı, "İlk gün aşırı kardan dolayı büyük yoğunluk oldu. Yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği düşüncesiyle insanlar yüklü alışveriş yaptı. Bize mal taşıyan araçlar yolda kaldığı için raflarımız hızla boşaldı" dedi. Yollar kapalı olduğu için biten ürünlerin yerine yenisinin gelmediğini belirten başka bir market çalışanı ise, "Raflarımız boş kaldı. Bir-iki güne kadar yeni ürün gelir" diye konuştu.

FİYATLAR DUDAK UÇUKLATTI