Necip Hablemitoğlu'nun avukatı konuştu: Suikastin kilit ismi
Nuri Gökhan Bozkır'ın nefes kesen MİT operasyonuyla yakalanmasını Necip Hablemitoğlu'nun ailesinin avukatı Ersan Barkın değerlendirdi. Hablemitoğlu'nun FETÖ'nün çatı iddianamesindeki 4 mağdurdan biri olduğunun altını çizen Barkın, suikast soruşturmasında en önemli isim olan Bozkır'ın yakalanmasının çok önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi.
Hablemitoğlu'nun FETÖ'nün çatı iddianamesindeki 4 mağdurdan biri olduğunun altını çizen Barkın, suikast soruşturmasında en önemli isim olan Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalanmasının çok önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi. Barkın, Bozkır'ın Hablemitoğlu'nu suikastten 4 gün önce Sivrihisar'a kadar takip ettiğinin belirlendiği, aynı zamanda suikaste karıştığı düşünülen araçların sahipleriyle de irtibatları tespit edilen isim olduğunu söyledi.
2019 YILINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTILDI
FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşmalarını anlatan Köstebek isimli kitabı yayınlanmadan öldürülen Hablemitoğlu'nun suikastiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Nuri Gökhan Bozkır hakkında 2019 yılında kırmızı bülten çıkartıldı. Ukranya'dan iltica talebinde bulunan ancak Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle bu talebi reddedilen Bozkır, ev hapsine mahkum edildi. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Bozkır'ın yaklaşık iki ay önce ev hapsinden firar ettiği öğrenildi. Zanlının peşini bırakmayan Milli İstihbarat Teşkilatı Bozkır'ı yakalayıp, Türkiye'ye getirdi.
ANKARA'DA SORGULANACAK
Zanlının Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alınacağı öğrenilirken Necip Hablemitoğlu'nun öğrencisi ve aynı zamanda suikast dosyasında ailenin avukatı olan Ersan Barkın sıcak gelişmeyi SABAH Gazetesi İstihbarat Şefi Halit Turan'a değerlendirdi.
"SUİKASTİN KİLİT İSMİ"