Çok Güzel Hareketler 2 yayından kaldırılıyor

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın hazırladığı ve Eser Yenenler'in sunduğu Kanal D'de yayınlana Çok Güzel Hareketler 2 programı için karar verildi.

Komedi programı son kez ekrana geleceklerini duyurdu. Programın resmi Twitter sayfasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: