Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,96 puan ve yüzde 1,59 değer kaybederek 1.920,21 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,33 ve holding endeksi yüzde 1,61 düşüş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne düşüşle başlarken, en çok kaybettiren yüzde 2,34 ile iletişim oldu.

Dün BIST 100 endeksi düşük işlem hacimli alıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,31 değer kazancıyla 1.951,17 puandan tamamladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bıraktı. Kararın ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın mart ayındaki toplantısında faiz oranlarını artırma niyetinde olduğunu ve bu dönemde varlık alımlarının sonlandırılacağını belirterek, faiz artırımlarının büyüklüğü konusunun ise görüşülmediğini vurguladı.

Powell, piyasaların merakla beklediği bir diğer konu olan bilanço küçültülmesine ilişkin ise "Bilanço azaltımı, faiz artışının ardından gelecek. Bilançonun küçültülmesine ilişkin zamanlama, hız ve diğer ayrıntılar konusunda ise karar alınmadı. Bunu gelecek toplantılarda görüşeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Analistler, Fed'in para politikası kararları ve Powell'ın açıklamalarındaki şahin tonun küresel pay piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdiğini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin de varlık fiyatları için risk oluşturmaya devam ettiğini belirten analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu Bilgilendirme toplantısı ve Para Politikası Kurulu toplantı tutanaklarının, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamalarının izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.000 puanın direnç, 1.880 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.