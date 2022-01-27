Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,06 artışla 1.971,92 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,76 puan değer kazanarak 1.971,92 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 13,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 1,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,21 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 0,05 ile spor oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahin açıklamaları sonrası güne satıcılı başlayan küresel pay piyasalarının, günün ilerleyen saatlerinde tepki alımlarıyla kayıplarını telafi ettiğini söyledi.

Yurt içinde bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-I Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada "2022 yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puanlık güncellemeyle yüzde 11,8'den yüzde 23,2'ye yükselttik." dedi.

Kavcıoğlu, cari işlemler dengesindeki iyileşmenin güçlenerek devam etmesinin, önümüzdeki dönemde dış finansman ihtiyacını azaltarak ülke risk primini olumlu etkilemesi beklendiğini belirterek, Bu çerçevede, cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vereceğini öngördüklerini dile getirdi.

Bugün ayrıca, yurt dışında ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamalarının izleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 seviyesinin direnç, 1.940 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.