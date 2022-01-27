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İşverenler bordro düzenlemek için bu tebliği bekliyordu

Asgari ücretin üzerinde maaş alanın maaşı yıl içinde 6 kez değişecek, 6305 liralık net ücret yıl sonunda 5791 liraya inecek.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 27 Ocak 2022 08:55
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İşverenler bordro düzenlemek için bu tebliği bekliyordu

Asgari ücretteki artış ile birlikte, ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısmının vergi dışı bırakılmasının ardından, ilgili yasal düzenlemenin uygulama tebliği de yayınlandı. Yüzbinlerce işletme, Ocak ayı bordrolarını düzenlemek için bu tebliği bekliyordu.

Tebliğe göre, ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, maaş ödemesinin yanı sır aynı dönemde yapılan ve ücret olarak değerlendirilen; prim, kazanç, ikramiye, huzur hakkı, mesai ücreti, döner sermaye ücreti, ek ders ücreti gibi ödemelerle birlikte kümülatif matrah esas alınacak.

Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı, bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine, sporculara yapılan ödemeler gibi ücret sayılan ödemeler için de istisna uygulanacak.

Tebliğde ücretin seviyesine göre vergilendirmenin nasıl yapılacağı da örneklerle açıklanıyor.

Buna göre asgari ücretle çalıştırılan bir kişiye aylık net 4 bin 253 lira ödenecek ve bunun tamamı istisnaya tabi olacağından bu işçi için 750.60 lira sigorta primi ödenecek.

Asgari ücretli çalışıp aylık 996 lira mesai ve sosyal yardım ödemesi yapılan bir işçinin 4 bin 965 lira olarak başlayan net ücreti, vergi dilimi değişeceği için yılın son aylarında 4 bin 923 liraya düşecek.

Brüt ücreti 8 bin lira olan bir çalışanın net ücreti Ocak-Mayıs döneminde 6 bin 395 lira, Haziran Temmuz aylarında 6 bin 55 lira, Ağustos'ta 6 bin 156 lir, Eylül-Ekim'de 6 bin 267 lira, Kasım'da 5 bin 931 lira ve Aralık'(ta 5 bin 791 lira olacak.

Hüseyin GÖKÇE

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