Meyve ve sebzeye kar zammı geldi
Kar yağışı ve soğuk hava tüm ülkede etkisini gösterirken, hem örtü altı üretimde hem de nakliyesinde sorun yaşanan sebze meyve fiyatları da artışa geçti.
Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre;
Son bir haftadır devam eden soğuklar ve yoğun kar yağışı Akdeniz'e kadar inerken, ulaşımla birlikte gıda zincirinde de aksamalar yaşanmaya başladı. Antalya gibi kar yağışının çok az görüldüğü ve örtü altı üretimin ana merkezi olan bölgelerde de etkin olan hava şartları, hasattan üretime kadar tüm süreçlerde sıkıntı yaratırken, sebze meyve fiyatlarında yüzde 50'lere yakın fiyat artışları olduğu belirtiliyor. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, bu dönemde üreticinin toprağa ve seralara giremediğini ve aksamaların yaşandığına işaret ederken, hale gelen ürün miktarında da düşüş olduğunu dile getirdi.
PAZARLAR TEZGAH AÇAMADI
Tavşan, özellikle soğuk havalar nedeni ile açılamayan pazar tezgahları olduğunu ve bu durumun da sebze-meyve satışları üstünde, kapanan yollardan daha fazla etki ettiğini anlattı. Sebze ve meyvede tüm üretim ve ticaret süreçlerinin hava şartları ile doğru orantılı gittiğini kaydeden Tavşan, "Özellikle sera ürünlerinde fiyat artışları var. Burada yüzde 50'den aşağı değildir artışlar. Biber, patlıcan gibi ürünler çok pahalı. Onun dışında patates, karnabahar gibi kışlık ürünlerde çok büyük değişim olmadı" bilgisini verdi. Tavşan, bu dönemde hallerde de bir durgunluk yaşandığını sebze meyve alım satımlarının yavaşladığını dile getirdi.