Piyasalar TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısına odaklandı

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta faiz artırımı sinyali vermesinin ardından negatif bir seyir izlenirken, gözler bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısına, yurt dışında ise ABD'nin büyüme verisine çevrildi.

Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bırakırken, enflasyonun yüzde 2 seviyesinin oldukça üzerinde seyretmesi nedeniyle politika faizinin ise yakın zamanda artırılacağını bildirdi.

Kararın ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, iş gücü piyasasını tehdit etmeden faiz oranlarını artırmak için epeyce alan olduğunu söyledi. Bankanın mart ayındaki toplantısında faiz oranlarını artırma niyetinde olduğunu ve bu dönemde varlık alımlarının sonlandırılacağını aktaran Powell, faiz artırımlarının büyüklüğü konusunun ise görüşülmediğini vurguladı.

Powell, piyasaların merakla beklediği bir diğer konu olan bilanço küçültülmesine ilişkin ise "Bilanço azaltımı, faiz artışının ardından gelecek. Bilançonun küçültülmesine ilişkin zamanlama, hız ve diğer ayrıntılar konusunda ise karar alınmadı. Bunu gelecek toplantılarda görüşeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.