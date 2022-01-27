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'Ara tatil çocukların sosyal gelişimi için kullanılmalı' önerisi

Bayındır Söğütözü Hastanesi Çocuk Gelişimi Bölümü Uzmanı Birgül Bayoğlu: Çocukları ekrandan uzak tutmak artık gerçekçi bir hedef değil. Ekran başında geçen zamanı kontrol etmek ebeveynler için en önemli konu olmalı. Çocuklara yüklenen ders ve ödev yükünün azaltılarak ebeveynin çocukla sosyal ve duygusal temelli bir iletişim kurması adına ara tatil büyük bir fırsattır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ocak 2022 09:18
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'Ara tatil çocukların sosyal gelişimi için kullanılmalı' önerisi

Bayındır Söğütözü Hastanesi Çocuk Gelişimi Bölümü Uzmanı Birgül Bayoğlu, çocukları ekrandan uzak tutmanın artık gerçekçi bir hedef olmadığını belirterek, ebeveynlere "ekran başında geçen zamanı kontrol etmeleri" önerisinde bulundu.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada, Birgül Bayoğlu'nun ara tatilde çocukların sosyal becerilerini güçlendirmek için yapılacaklara dair ebeveynlere yönelik önerileri yer aldı.

Çocukların ara tatile yönelik gereksinimlerinin değişkenlik gösterdiğini, uzun zamandır çevrimiçi eğitim gören çocukların yüz yüze geçiş sonrası iletişimde sıkıntı yaşandığını anlatan Bayoğlu, okulun öğrenciler için akademik başarının yanında, sosyal ilişkileri ve kimlik gelişimini destekleyici role sahip olduğunu bildirdi.

Her yaş döneminin farklı ihtiyaçlarının bulunduğunu kaydeden Bayoğlu, ilkokul çocukları ile iletişimde sadece okul ve ödevlerin odak konusu olmaması gerektiğini anlattı.

Bayoğlu, "Sadece ödevlere ve okula odaklanmak çocuğun gelişimini tek yönlü destekleme riski taşıyor. Böyle bir iletişim, gelecekte aile içi çatışmalara neden olabilir. Bu sebeple çocuklara yüklenen ders ve ödev yükünün azaltılarak ebeveynin çocukla sosyal ve duygusal temelli bir iletişim kurması adına ara tatil büyük bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

Gün içinde çocuğun anne-baba ve kardeşleriyle eğleneceği ve paylaşımda bulunacağı bir planlama yapmanın yararlı olacağına vurgu yapan Bayoğlu, tatil dönemini çocuğun kendisinin planlaması gerektiğini, planlama yaparken ebeveyn rehberliğinin önemli olduğunu anlattı.

Bayoğlu, "Tüm gün ekran başında oyun oynamak isteyen çocuk için birlikte yapılabilecek aktiviteleri önermek ya da ev içi sorumluluklarını hatırlatmak gerekebilir. Bu noktada ebeveynlerin, anlayışlı ve sevecen biçimde çocuğun isteklerini de dikkate alarak dengeli bir sorumluluk vermeleri önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

- "Ailecek daha çok vakit geçirilmeli"

Birgül Bayoğlu, bir mola olarak görülmesi gereken ara tatilde çocuğun isteklerinin ve gereksinimlerinin doğru tanımlanması gerektiğini belirterek, "Bu öncelikleri çocukla olumlu bir iletişim içinde konuşmak, tatil planına çocuğun dahil olmasını sağlamak ve gerekçeleri basit şekilde çocuğa açıklamak verimli bir ara tatil yaşanmasına yardımcı olacaktır." açıklamasında bulundu.

Ara tatilde yapılacak seçeneklerin birlikte oluşturulmasının büyük önem taşıdığını kaydeden Bayoğlu, "Ekran süresi, ödev yapma, kitap okuma ve egzersiz gibi konular dengeli bir şekilde güne dağıtılmalı. Tatilin yalnızca çocuk için değil ailenin tümü için birlikte daha fazla zaman geçirilebilecek bir dönem olduğunu fark etmek önemli." ifadelerini kullandı.

Bayoğlu, tatilde çocukları ekranlardan uzak tutma konusuna ilişkin şu önerilerde bulundu:

"Çocukları ekrandan uzak tutmak artık gerçekçi bir hedef değil. Yalnızca sosyal yaşam değil okul hayatı da ekran üzerinden ilerliyor. Ekran başında geçen zamanı kontrol etmek ebeveynler için en önemli konu olmalı. Bu kontrolü en etkili kılan yol ise çocuğun bu dünyasına dahil olmak. Tatilde çocukların iletişim becerilerini destekleyecek aktiviteler arasında doğa içinde zaman geçirmek, çocuğun yaşıtlarıyla bir araya gelebileceği ortamlar sağlamak, ailece evde sinema saati oluşturmak ve film, kitap, şiir analizi yapmak gibi etkinlikler geliyor."

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