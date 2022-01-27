'Ara tatil çocukların sosyal gelişimi için kullanılmalı' önerisi
Bayındır Söğütözü Hastanesi Çocuk Gelişimi Bölümü Uzmanı Birgül Bayoğlu: Çocukları ekrandan uzak tutmak artık gerçekçi bir hedef değil. Ekran başında geçen zamanı kontrol etmek ebeveynler için en önemli konu olmalı. Çocuklara yüklenen ders ve ödev yükünün azaltılarak ebeveynin çocukla sosyal ve duygusal temelli bir iletişim kurması adına ara tatil büyük bir fırsattır"
Bayındır Söğütözü Hastanesi Çocuk Gelişimi Bölümü Uzmanı Birgül Bayoğlu, çocukları ekrandan uzak tutmanın artık gerçekçi bir hedef olmadığını belirterek, ebeveynlere "ekran başında geçen zamanı kontrol etmeleri" önerisinde bulundu.
Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada, Birgül Bayoğlu'nun ara tatilde çocukların sosyal becerilerini güçlendirmek için yapılacaklara dair ebeveynlere yönelik önerileri yer aldı.
Çocukların ara tatile yönelik gereksinimlerinin değişkenlik gösterdiğini, uzun zamandır çevrimiçi eğitim gören çocukların yüz yüze geçiş sonrası iletişimde sıkıntı yaşandığını anlatan Bayoğlu, okulun öğrenciler için akademik başarının yanında, sosyal ilişkileri ve kimlik gelişimini destekleyici role sahip olduğunu bildirdi.
Her yaş döneminin farklı ihtiyaçlarının bulunduğunu kaydeden Bayoğlu, ilkokul çocukları ile iletişimde sadece okul ve ödevlerin odak konusu olmaması gerektiğini anlattı.