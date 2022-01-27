Maliye Tebliğine göre memur, sözleşmeli ve işçiler için Ağustos sürprizi!
Maliye Tebliğine göre memur, sözleşmeli ve işçiler için Ağustos sürprizi!
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün yaklaştı
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün yaklaştı
Rektörden öğrenci evine sürpriz ziyaret
Rektörden öğrenci evine sürpriz ziyaret
Merkez Bankası 2022 enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası 2022 enflasyon tahminini yükseltti
Doktor çiftin kanlı 'takı kavgası'nda baba-kıza 8'er yıl hapis istemi
Doktor çiftin kanlı 'takı kavgası'nda baba-kıza 8'er yıl hapis istemi
Yüzde 11'lik zam teklifine tepki göstermişlerdi: İşçiler yüzde 38,8 zam aldı
Yüzde 11'lik zam teklifine tepki göstermişlerdi: İşçiler yüzde 38,8 zam aldı
Bakan Nebati: Enflasyon hedefimiz yüzde 30'un altı
Bakan Nebati: Enflasyon hedefimiz yüzde 30'un altı
Piyasalar TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısına odaklandı
Piyasalar TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısına odaklandı
Ocak enflasyonunda ibre %13.5-15.5 arasını gösteriyor
Ocak enflasyonunda ibre %13.5-15.5 arasını gösteriyor
Simit önce 4 TL, sonra 5 TL olacak
Simit önce 4 TL, sonra 5 TL olacak
Erdoğan başkanlığında toplanıyor: MGK'nın gündemi dış güvenlik
Erdoğan başkanlığında toplanıyor: MGK'nın gündemi dış güvenlik
2 Kamu kurumu 52 personel almak için ilana çıktı
2 Kamu kurumu 52 personel almak için ilana çıktı
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Memur ve işçi ücretlerinde istisnaları açıklayan G.V. Tebliği yayımlandı
Memur ve işçi ücretlerinde istisnaları açıklayan G.V. Tebliği yayımlandı
TOGG seri üretime ne zaman geçecek?
TOGG seri üretime ne zaman geçecek?
Erdoğan: Kamu işçi maaşlarına yüzde 2,5 ek zam yapılacak
Erdoğan: Kamu işçi maaşlarına yüzde 2,5 ek zam yapılacak
BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Gaz arzı sorunsuz devam ediyor
BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Gaz arzı sorunsuz devam ediyor
Erdoğan'dan İmamoğlu'nun 'Engelleniyoruz' sözlerine yanıt
Erdoğan'dan İmamoğlu'nun 'Engelleniyoruz' sözlerine yanıt
FED faiz kararını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı
Beş ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verildi
Beş ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verildi
Şehir hastanesinde görevli patolog Prof. Kurt, koronadan vefat etti
Şehir hastanesinde görevli patolog Prof. Kurt, koronadan vefat etti
İlker Aycı THY'deki görevinden istifa etti
İlker Aycı THY'deki görevinden istifa etti
Meral Akşener koronavirüse yakalandı
Meral Akşener koronavirüse yakalandı
İran vanaları kapatmıştı, Azerbaycan ilave doğal gaz tedarik ediyor
İran vanaları kapatmıştı, Azerbaycan ilave doğal gaz tedarik ediyor
Yatağında ölü bulunan Gamze'nin anne ve babası tutuklandı
Yatağında ölü bulunan Gamze'nin anne ve babası tutuklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
TÜİK'ten ENAG yöneticisi Veysel Ulusoy'a suç duyurusu
TÜİK'ten ENAG yöneticisi Veysel Ulusoy'a suç duyurusu
Sağlık personeli 79 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıdı
Sağlık personeli 79 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıdı
Kar nedeniyle iptal edilen uçak ve otel ödemeleri geri alınabilir mi?
Kar nedeniyle iptal edilen uçak ve otel ödemeleri geri alınabilir mi?
İstanbul'un dibindeki şehir kara hasret! Şehre gram kar düşmedi
İstanbul'un dibindeki şehir kara hasret! Şehre gram kar düşmedi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Merkez Bankası 2022 enflasyon tahminini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporu sunumu için kameraların karşısına geçti. TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonun 2022 yıl sonunda %23,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Ocak 2022 10:42
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporu sunumu için kameraların karşısına geçti. Kavcıoğlu'nun konuşmasında öne çıkan ifadeler şunlar oldu:

- Son rapordan bugüne dek varyantlara ilişkin risklerin canlı kalması bazı ülkelerde 2022 büyüme görünümünü olumsuz etkiledi.

- Küresel iktisadi faaliyet üzerindeki risklerin sınırlı olduğunu değerlendiriyoruz, Türkiye'nin dış talep görünümü olumlu seyrini korumaktadır.

- Doğalgaz fiyatları yüksek seyrediyor.

- Küresel enflasyonda dikkat çeken artışlar gözleniyor. Dünya genelinde manşet ve çekirdek enflasyon hız kazandı.

- Enflasyonun etkileri merkez bankaları tarafından yakından takip ediliyor. Gelişmiş ülke merkez bankaları arasındaki söylem ayrışması artıyor.

- Gelişmekte olan ülkelere portföy girişleri olduğunu gözlemliyoruz. Portföy akımları hala salgın öncesi seviyelere ulaşamadı.

- Çin dışındaki hisse senedi piyasalarına da girişler olduğu, Türkiye'ye yönelik sermaye girişleri Kasım ayında devam ederken, Aralık ayında çıkış gözlendi.

- Türkiye'de iktisadi faaliyet 3. çeyrekte kuvvetli seyrini sürdürdü. Türkiye OECD ülkeleri arasında net ihracatın büyümeye en fazla katkı yaptığı ülkeler arasında yer aldı.

- Aşılamanın hızlanması küresel ekonomideki toparlanma sürecini destekliyor. Dış talebin iktisadi faaliyete katkısı artıyor. Vaka sayılarında artış gözlense de izolasyon tedbirleri küresel ölçekte daha gevşek uygulanıyor.

- Daha gevşek önlemler turizm faaliyetindeki toparlanma eğiliminin belirginleşmesinde önemli rol oynadı. Kartla harcama verilerine göre salgından daha çok etkilenen hizmet sektörlerinde artış oranlarının daha yüksek olduğunu görüyoruz.

- Anket verileri firmaların yatırımlarını artırma eğiliminde olduğunu gösteriyor. İlave kapasite ihtiyacının önümüzdeki dönemde de yatırım talebini destekleyecek bir unsur olduğunu değerlendiriyoruz. Uzun vadeli TL finansman imkanları yatırımlar için önemli.

- Yüksek frekanslı veriler işgücündeki toparlanmanın iktisadi faaliyetle uyumlu görünüm sergilediğini gösteriyor.

- Önümüzdeki dönemde istihdam artışının devam edeceğini öngörüyoruz.

- Hizmet gelirleri salgın öncesi seviyelerine ulaştı.

KAPAT [X]

- Altın ve enerji dışarıda bırakıldığında cari dengedeki iyileşmenin sürdüğünü görüyoruz. Cari dengenin 2022'de fazla vereceğini öngörüyoruz.

- 4. çeyrekte yıllık kredi büyümesi tarihsel ortalamalara yakınsadı. Ticari kredilerdeki gelişmeyi önemsiyoruz.

- Yılın son çeyreğinde döviz kuru gelişmeleri enflasyondaki yükselişin en önemli belirleyicilerinden biri oldu.

- Enflasyondaki yükselişte temel mal, gıda ve enerji grupları öne çıktı.

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

"20 Aralık'ta TCMB tek kuruş satmamıştır. Bireysel ve kurumsallar 20 Aralık'ta 2,25 milyar dolar sattı. Bilançoda rezervlerin düşmesine yönelik yorumlar yanlıştır.

Rezervlerdeki düşüşte BOTAŞ'a yapılan döviz satışı etkili oldu. Rezervlerimizin yükseltilmesi yönündeki çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. BAE ile swap anlaşması yaptık. 1-2 ülke ile görüşmelerimiz devam ediyor.

Cari dengenin sağlanması ile uzun dönemde fiyat istikrarının sağlanacağına inanıyoruz.

Liralaşma stratejimizin enflasyonu düşürmede önemli katkısı olacaktır.

Dezenflasyon sürecini hızlı bir şekilde başlatacağız.

Bankalar da faiz (kredi faizleri) konusunda gerekli adımları atacaktır.

Kur korumalı mevduat tutarı bugün itibariyle 209 milyar TL oldu.

Faizler aşağı doğru geliyor, gelmeye de devam edecek.

Merkez Bankası tüm kararlarını veri odaklı almaktadır."

Son raporda enflasyon beklentisi yüzde 18.4 olmuştu

Önceki raporda 2021 yıl sonu tahmini yüzde 18,4 olmuştu Merkez Bankası'nın 28 Ekim 2021'de yayımladığı son Enflasyon Raporu'nda 2021 yıl sonu için yüzde 18,4 oranında bir enflasyon tahminine yer verilirken, Aralık 2021'de yıllık tüketici enflasyonu yüzde 36,08 ile 19 yılın zirvesine ulaşmıştı. Aynı raporda 2022 yıl sonunda enlasyonun yüzde 11,8 seviyesinde olacağı öngörülmüştü. Enflasyonun 2023 yılı sonunda ise orta noktası yüzde 7 olmak üzere yüzde 4,6 ile yüzde 9,4 aralığında gerçekleşeceği tahmin edilmişti. TCMB'nin orta vadeli enflasyon hedefi halen yüzde 5 seviyesinde.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
FED kararı ile birlikte altında sert düşüş gerçekleşti
FED kararı ile birlikte altında sert düşüş gerçekleşti
Kimler vergi istisnasından faydalanacak?
Kimler vergi istisnasından faydalanacak?
Milli Muharip Uçak'ta imalat başlıyor
Milli Muharip Uçak'ta imalat başlıyor
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün yaklaştı
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün yaklaştı
Havalimanı'nda kartonlar için yetkili isim konuştu: Yerde yatanlardan mutlu değiliz
Havalimanı'nda kartonlar için yetkili isim konuştu: Yerde yatanlardan mutlu değiliz
Yüzde 11'lik zam teklifine tepki göstermişlerdi: İşçiler yüzde 38,8 zam aldı
Yüzde 11'lik zam teklifine tepki göstermişlerdi: İşçiler yüzde 38,8 zam aldı

Bu Habere Tepkiniz

Sağlık personeli ile ilgili 45. madde detayı!

Sağlık personeli ile ilgili 45. madde detayı!

TİS'in 45 maddesinde yer alan ek ödeme tüm sağlık personelini kapsıyor mu?
Görevde yükselmede merkez/taşra personel ayırımına İDDK'dan onay

Görevde yükselmede merkez/taşra personel ayırımına İDDK'dan onay

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ataması merkezden yapılan adalet bakanlığı personelinin adli yargı yazı işleri müdürlüğü görevde yükselme sınavına katılma talebinin reddine ilişkin işlemi reddeden mahkeme kararını onadı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Bakanlık örneklerle memur ve işçiler için vergi istisnası uygulamasını açıkladı

Bakanlık örneklerle memur ve işçiler için vergi istisnası uygulamasını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) yayımlamış olduğu 319 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile memur, sözleşmeli ve işçi maaşlarından alınmayacak vergi istisnasını örneklerle açıkladı.
Engelli kadrosundan göreve başlayan memur 'malullük' nedeniyle emekli olabilir mi?

Engelli kadrosundan göreve başlayan memur 'malullük' nedeniyle emekli olabilir mi?

Yüzde 44 engel ile göreve başlayan memur, yüzde 61 engel ile malulen emekli olabilir mi?
300 kadro ve pozisyon özelinde, ek zamla birlikte 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

300 kadro ve pozisyon özelinde, ek zamla birlikte 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını yüzde 2,5 ek zam ile bitlikte görmek için tıklayınız.
Muvafakat alamayan memurun yoksun kaldığı maaşlarda ödenecek

Muvafakat alamayan memurun yoksun kaldığı maaşlarda ödenecek

Danıştay 2. Dairesi, üniversitede memur kadrosunda görev yaparken Gelir Uzman Yardımcılığını kazanan davacıya muvafakat verilmemesi nedeniyle hak kaybına uğradığı ve yoksun kaldığı parasal hakların ödenmesine karar veren ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Gaziantep üniversitesi mevzuata aykırı şekilde adayı başarısız saydı!

Gaziantep üniversitesi mevzuata aykırı şekilde adayı başarısız saydı!

Gaziantep Üniversitesi araştırma görevlisi alımında ilgili mevzuata göre asıl olarak kazanması gereken adayı haksız yere başarısız saydı!
Uzman öğretmenlik sınavından tezsiz yüksek lisans yapanlar muaf olur mu?

Uzman öğretmenlik sınavından tezsiz yüksek lisans yapanlar muaf olur mu?

Eski kanunda "Alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış öğretmenlerden uzman öğretmenlik, doktora öğrenimini tamamlamış olan öğretmenlerden ise başöğretmenlik için sınav şartı aranmaz." şartları var iken çıkacak olan yeni kanundaki şartlar nedir?
Emeklilerin yeniden memuriyete dönüşündeki özellikli durumlar!

Emeklilerin yeniden memuriyete dönüşündeki özellikli durumlar!

Yeniden memurluk görevine atanacaklar için 2005 yılı milat oldu
AYM 'üyeliği' iptal etti, ihraç kararlarını hukuka uygun buldu

AYM 'üyeliği' iptal etti, ihraç kararlarını hukuka uygun buldu

AYM, 'üyeliği' iptal etti ama liste şeklindeki ihracı hukuka uygun buldu. Anayasa Mahkemesinin 7086 sayılı Kanunla yapılan ihraçlara dair kararı Resmi Gazetede yayımlandı.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Kastamonu'da tavşanların kavgası cep telefonu kamerasında

Kastamonu'da tavşanların kavgası cep telefonu kamerasında

Kastamonu'da tavşanların kavgası cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Azdavay ilçesinde bir kişi kara yolunda aracıyla ilerlediği sırada iki yaban tavşanının kavga ettiğini gördü. Cep telefonu kamerasıyla kavgayı görüntüleyen kişi, daha sonra bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüyü çeken kişinin kavgayla ilgili yorumu izleyenlerde tebessüm oluşturdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Çocuklarda en sık görülen Omicron semptomlar

Çocuklarda en sık görülen Omicron semptomlar

Uzmanlar, ebeveynleri uyararak çocuklarda en sık görülen belirtileri açıkladı. İşte boğaz ağrısından krup hastalığına Omicron?un çocuklarda neden olduğu semptomlar