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Teslim olan terörist: Üç kez kaçmaya çalıştım, üçünde de yakalandım

Teslim olan kadın terörist: Orada şiddet uyguluyorlar. Psikolojik baskı çok fazla, üç kez kaçmaya çalıştım, üçünde de yakalandım. 8 yıl sonra kızına kavuşan anne: Bütün annelere sesleniyorum, hiç vazgeçmesinler

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ocak 2022 10:43
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Teslim olan terörist: Üç kez kaçmaya çalıştım, üçünde de yakalandım

Batman'da polisin ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı kadın terörist, annesiyle bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, 8 yıl önce henüz 14 yaşındayken İstanbul'dan dağa kaçırılan bir kadın ile Avrupa'dan dağa götürülen bir erkek terörist, terör örgütü PKK'dan kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK mensupları Batman'a getirildi. Kadın terörist, işlemlerinin sürdüğü TEM Şube Müdürlüğünde annesiyle buluşturuldu.

- "Hiç kimse vazgeçmesin çocuğundan"

Kızına kavuşmanın sevincini yaşayan anne, 8 yıldır evladını beklediğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Kızına kavuşmasında emeği geçen herkese teşekkür eden anne, şöyle konuştu:

"Batman Emniyet Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum. Bütün annelere sesleniyorum, hiç vazgeçmesinler. Ben vazgeçmedim. 8 yıldır hep gözüm yollardaydı. 'Bir gün mutlaka gelecek.' dedim. Hiç kimse vazgeçmesin çocuğundan. Bir gün mutlaka kavuşurlar. Diyarbakır'daki bütün anneler de inşallah çocuklarına kavuşur."

- "Fırsatını bulup kaçsınlar, teslim olsunlar"

Kadın terörist de 8 yıl önce İstanbul'da HDP tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü, anlatılanlar ile orada gördüklerinin çok farklı olduğunu aktardı.

"Orada şiddet uyguluyorlar. Psikolojik baskı çok fazla. Üç kez kaçmaya çalıştım, üçünde de yakalandım. Yakalanma sürecinde şiddet uygulandı. Bu kaçışımda başarılı oldum." diyen terörist, hep annesine kavuşacağı günü hayal ettiğini kaydetti.

Gençlere "Dağa gitmeyin." çağrısında bulunan terörist, örgütten kaçabildiğini ama herkesin kendisi gibi şanslı olamayacağını belirtti.

Dağdaki örgüt üyelerine de seslenen kadın terörist, şöyle devam etti:

"Fırsatını bulup kaçsınlar, teslim olsunlar. Orada 'Türkiye'ye gidersen sana şiddet uygularlar, seni cezaevine koyarlar.' diyorlardı. Ancak sınıra geldiğimizde Batman Emniyet Müdürlüğü bizi karşıladı. Kadın memurlar benimle ilgilendi. Hiçbir sorun olmadı. O zaman kendimi güvende hissettim. Bize sahip çıktılar, bizi ailemizle buluşturdular. Geldiğimiz günden bu yana bizim için emek veriyorlar. Batman Emniyet Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum."

Daha önce ailesiyle buluşturulan erkek terörist ise "Oradaki hayat anlatıldığı gibi değil. Zorlukları bir insanın tahammül edemeyeceği düzeydedir." ifadelerini kullandı.

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